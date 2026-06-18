O pedido de pizza que terminou numa esquadra: jovem russo de 18 anos detido após usar nome de Adolf Hitler em encomenda

Tudo começou no dia 15 de junho com uma denúncia de um deputado regional na plataforma Telegram.
"Bem, estimados agentes da lei, aqui está uma história interessante para vocês — uma que aconteceu há apenas uma hora", começa por escrever. "Na pizzaria Dodo, um jovem fez o pedido número 160 às 18h52. Ele pediu com o nome 'Adolf Hitler'", explica na publicação acompanhada de fotografias do jovem com uma acompanhante, tiradas por um "amigo veterano da Operação Militar Especial" presente no restaurante.
O deputado continua a relatar a história, afirmando que o seu "amigo veterano" terá confrontado o jovem, ao que este "não se tentou esconder". "Sou contra a guerra, não a apoio, essa é minha posição", terá dito o rapaz, de acordo com o deputado.
A agência de notícias russa RIA Novosti confirmou mais tarde com o Ministério do Interior que o jovem de 18 anos tinha sido detido. "O estudante afirmou que não é nazi e não simpatiza com nazis", afirmou um porta-voz do ministério russo, que acrescentou que o jovem estaria arrependido e que pediu desculpa "a todos os que se possam ter sentido ofendidos".
A legislação russa prevê até 15 dias de prisão, multas e serviço comunitário para quem exibir símbolos ou difundir propaganda nazi.