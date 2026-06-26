"O nosso prédio caiu". Jogador argentino procura mulher e filhos desaparecidos após sismos na Venezuela

Tal como o apelo de Lucas Trejo, há milhares idênticos, alguns também de figuras conhecidas.

Os dois sismos que devastaram a Venezuela deixaram mais de 50 mil desaparecidos, número registado um dia após a tragédia.

O jogador de futebol argentino Lucas Trejo apelou esta quinta-feira que os seus seguidores rezassem pela sua família, que está desaparecida após os terremotos de quarta-feira.

Trejo afirmou não ter notícias da sua esposa, Yani, e dos seus dois filhos, Aarón e Ainhoa, mas que sabia que o prédio onde moravam tinha desabado.

"O nosso edifício em Praia Grande caiu, não sei nada da minha família, por favor orem por eles e difundam esta mensagem para alguém que possa tê-los visto. Quero acreditar que não estavam lá. Orem pela minha família, por favor", apelou o futebolista. Praia Grande é um município que fica a cerca de 12 quilómetros a norte de Caracas.

Tal como o apelo de Lucas Trejo, há milhares idênticos, alguns também de figuras conhecidas.

A mulher do jogador venezuelano Hector Bello é uma das vítimas mortais do terremoto, enquanto a sua bebé foi encontrada com vida. A informação foi revelada pelo próprio nas redes sociais. "Sempre será a nossa heroína favorita, Mãe. Vou garantir que nossa filhinha sabe o quanto foste maravilhosa e o quanto a amavas", pode ler-se na descrição que acompanha várias fotografias da mulher.

O prédio onde a família morava, no estado de La Guaira, foi um dos mais afetados pela catástrofe.

Também o jogador de beisebol, Gorkys Hernandez, compartilhou nas suas redes sociais que a sua mulher está desaparecida após os dois sismos que atingiram o país.

Deisy Tovar, de 38 anos, estava hospedada no hotel Eduard's, na cidade de Macuto, que desabou com o tremor, de acordo com imagens partilhadas por testemunhas.

Até ao momento, estão confirmadas 235 mortes e 4.300 feridos na sequência dos dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 que atingiram a Venezuela ao final da tarde de quarta-feira. O país aguarda agora por ajuda internacional para ajudar na retirada de corpos dos escombros e no resgate de possíveis vítimas ainda por encontrar.