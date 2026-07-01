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O herói de quatro patas da Venezuela: conheça o Tsunami, o cão que faz parte das equipas de resgate

Tsunami já salvou 13 pessoas dos escombros provocados pelos violentos sismos que atingiram a Venezuela há cerca de uma semana.
Redação
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De raça Border Collie e com nome de catástrofe natural, o Tsunami é um cão de busca e salvamento que ajuda as equipas de emergência a procurar sobreviventes entre os destroços. Com o seu faro apurado e treino especializado, percorre zonas afetadas pela tragédia, num trabalho onde cada sinal encontrado pode significar uma vida ainda por salvar. Tsunami ladra cada vez que identifica a presença de uma possível vítima, dando às equipas no terreno uma indicação essencial para iniciar as escavações.

Entre toneladas de betão, ferro retorcido e espaços onde o silêncio domina, Tsunami já conseguiu salvar 13 pessoas. O seu comportamento pode ser a diferença entre encontrar alguém a tempo ou perder uma oportunidade de salvar uma vida.

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Mas a história deste Border Collie, de nove anos, começou muito antes de se tornar um símbolo de esperança. Antes de salvar vidas, Tsunami teve de enfrentar as suas próprias dificuldades.

Uma vida que começou com abandono

Antes de ser conhecido como um cão de resgate, Tsunami terá sido um animal marcado pelo abandono. Em 2017, foi resgatado pela Associação Pró-Defesa dos Animais (APROA) por estar numa situação vulnerável. Era vítima de maus tratos e foi encontrado em estado de desnutrição.

A recuperação e o treino transformaram aquele que era um animal sem rumo num elemento preparado para enfrentar algumas das situações mais difíceis vividas por uma equipa de salvamento. Tsunami integrou as equipas de resgate nos terramotos da Turquia e da Síria, em 2023, segundo o Funchal Notícias.

Segundo Donato Spinelli, treinador de Tsunami, esta deverá ser a sua última missão de resgate.

Entre os escombros, um sinal de esperança

As imagens de Tsunami a caminhar entre os destroços rapidamente se tornaram- virais nas redes sociais, emocionando milhares de pessoas. Em dias marcados pelo medo e pela perda, Tsunami tornou-se uma presença associada à esperança.

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