O encontro mais improvável do ano: Papa Leão XIV reuniu-se mesmo com Bad Bunny

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Durante vários dias, a pergunta repetiu-se nas redes sociais entre os que acompanhavam a visita papal a Espanha: irá o Papa Leão XIV encontrar-se com Bad Bunny?
A resposta chegou esta segunda-feira. O Vaticano confirmou que o pontífice e o artista porto-riquenho se reuniram de forma privada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, colocando fim às especulações que se multiplicavam desde o início da visita apostólica do Papa ao país.
O encontro decorreu após a chamada “Festa da Fé”, que reuniu milhares de fiéis de nacionalidade espanhola.
O Papa Leão XIV e o cantor Bad Bunny partilharam alguns minutos de conversa e, segundo o Vaticano, foram tiradas algumas fotografias. Mas existe apenas uma imagem oficial captada pela assessoria de imprensa do Papa, mas sem data prevista para quando irá ser divulgada.
Segundo a imprensa espanhola, a fotografia será das mais mediáticas do ano.
De simples rumor a realidade
A possibilidade de um encontro entre os dois tornou-se um dos temas mais comentados nos últimos dias.
A coincidência de agendas ajudou a alimentar a especulação. Enquanto Leão XIV cumpria a sua agenda pastoral em Madrid, Bad Bunny encontrava-se na capital espanhola para vários concertos inseridos na digressão mundial do álbum "Debí Tirar Más Fotos".
Dias antes, o próprio Papa tinha sido questionado sobre a possibilidade de conhecer o artista. Com humor, admitiu que muitos jovens provavelmente escolheriam ver Bad Bunny, embora acrescentasse que também haveria quem viajasse para ver o pontífice. As declarações rapidamente se tornaram virais e contribuíram para aumentar a expectativa em torno do eventual encontro.
As raízes católicas de Bad Bunny
Embora seja atualmente uma das maiores estrelas da música mundial, Bad Bunny nunca escondeu a sua ligação ao catolicismo.
O artista, cujo nome verdadeiro é Benito Antonio Martínez Ocasio, cresceu numa família católica em Porto Rico, e durante a infância chegou a cantar no coro da igreja local. Apesar de já ter afirmado que não é um católico praticante, continua a assumir que a fé fez parte da sua formação.
Um encontro simbólico
Mais do que uma simples fotografia entre duas figuras mediáticas, o encontro foi visto como um exemplo da tentativa da Igreja Católica de dialogar com novas gerações e com personalidades influentes da cultura popular.
O conteúdo da conversa permanece desconhecido. Mas aquilo que começou como um rumor acabou por transformar-se num dos momentos mais inesperados do ano.