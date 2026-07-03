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Número de portugueses e lusodescentes mortos pelos sismos da Venezuela sobe para 81. Há ainda 66 desaparecidos

Os dois grandes sismos do dia 24 de junho, de magnitude 7,2 e 7,5, com menos de um minuto de diferença, causaram pelo menos 2.295 mortos e 11.267 feridos.
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Cristiano Ronaldo surpreende criança que perdeu a família nos sismos da Venezuela

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O número de portugueses e lusodescendentes mortos na sequência dos violentos sismos que atingiram a Venezuela voltou a aumentar. Subiu para 81 o número de portugueses e lusodescentes mortos, entre os quais 14 são crianças e 67 adultos, de acordo com o mais recente balanço divulgado pelo Ministériodos Negócios Estrangeiros (MNE).

Os dois grandes sismos do dia 24 de junho, de magnitude 7,2 e 7,5, com menos de um minuto de diferença, causaram pelo menos 2.295 mortos e 11.267 feridos.

Delcy Rodríguez, a Presidente interina da Venezuela, decretou sete dias de luto nacional.

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