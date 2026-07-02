Número de portugueses e lusodescentes mortos pelos sismos da Venezuela sobe para 79. Há ainda 64 desaparecidos

Os dois grandes sismos do dia 24 de junho causaram pelo menos 2.295 mortos, segundo o balanço oficial mais recente.

O número de portugueses e lusodescendentes mortos na sequência dos violentos sismos que atingiram a Venezuela voltou a aumentar. Subiu para 79 o número de portugueses e lusodescentes mortos, entre os quais 14 são crianças e 65 adultos, de acordo com o mais recente balanço divulgado pela Secretaria de Estado das Comunidades, esta quinta-feira.

Os dois grandes sismos do dia 24 de junho causaram pelo menos 2.295 mortos e 11.267 feridos.