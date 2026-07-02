segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Número de portugueses e lusodescentes mortos pelos sismos da Venezuela sobe para 79. Há ainda 64 desaparecidos

Os dois grandes sismos do dia 24 de junho causaram pelo menos 2.295 mortos, segundo o balanço oficial mais recente.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

Relacionados

O herói de quatro patas da Venezuela: conheça o Tsunami, o cão que faz parte das equipas de resgate

Tsunami já salvou 13 pessoas dos escombros provocados pelos violentos sismos que atingiram a Venezuela há cerca de uma semana.
O herói de quatro patas da Venezuela: conheça o Tsunami, o cão que faz parte das equipas de resgate

Quatro polícias detidos na Venezuela por alegados furtos entre os escombros após sismos que fizeram quase 2.000 mortos

Quatro agentes da polícia de investigação da Venezuela foram detidos e expulsos da corporação por alegadamente se apropriarem de dinheiro e outros bens encontrados entre os escombros deixados pelos sismos que devastaram o estado de La Guaira. O caso gerou indignação nas redes sociais, numa altura em que o número de vítimas mortais já ascendeu a 1.943
Quatro polícias detidos na Venezuela por alegados furtos entre os escombros após sismos que fizeram quase 2.000 mortos

Venezuela. Jovem promessa do futebol venezuelano e namorada encontrados mortos lado a lado entre os escombros

Até ao balanço mais recente, os dois sismos que abalaram a Venezuela provocaram a morte de 1.450 pessoas, com 53 portuguese se lusodescendentes.
Venezuela. Jovem promessa do futebol venezuelano e namorada encontrados mortos lado a lado entre os escombros

O número de portugueses e lusodescendentes mortos na sequência dos violentos sismos que atingiram a Venezuela voltou a aumentar. Subiu para 79 o número de portugueses e lusodescentes mortos, entre os quais 14 são crianças e 65 adultos, de acordo com o mais recente balanço divulgado pela Secretaria de Estado das Comunidades, esta quinta-feira.

Os dois grandes sismos do dia 24 de junho causaram pelo menos 2.295 mortos e 11.267 feridos.

Temas

Sismos
Venezuela
Portugueses
Vítimas
Tragédia

Leia também

Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Pelo menos 330 crianças morreram nos últimos seis meses devido à guerra no Sudão, a maioria em ataques com drones, alerta a Unicef. Perante a escalada da violência, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU ordenou uma investigação urgente sobre alegados crimes de guerra e violações do direito internacional
Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

Caso insólito ocorrido nos Estados Unidos voltou a ganhar destaque depois de a polícia recomendar a acusação dos pais de uma criança de 18 meses, que sobreviveu após ter sido declarada morta na sequência de um quase afogamento.
Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

Surto de Ébola já matou mais de 500 pessoas na República Democrática do Congo

O início do surto foi declarado oficialmente dia 15 de maio.
Surto de Ébola já matou mais de 500 pessoas na República Democrática do Congo

Mais vistos

Destaques