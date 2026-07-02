Número de portugueses e lusodescentes mortos pelos sismos da Venezuela sobe para 79. Há ainda 64 desaparecidos

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Quatro polícias detidos na Venezuela por alegados furtos entre os escombros após sismos que fizeram quase 2.000 mortos
Quatro agentes da polícia de investigação da Venezuela foram detidos e expulsos da corporação por alegadamente se apropriarem de dinheiro e outros bens encontrados entre os escombros deixados pelos sismos que devastaram o estado de La Guaira. O caso gerou indignação nas redes sociais, numa altura em que o número de vítimas mortais já ascendeu a 1.943
O número de portugueses e lusodescendentes mortos na sequência dos violentos sismos que atingiram a Venezuela voltou a aumentar. Subiu para 79 o número de portugueses e lusodescentes mortos, entre os quais 14 são crianças e 65 adultos, de acordo com o mais recente balanço divulgado pela Secretaria de Estado das Comunidades, esta quinta-feira.
Os dois grandes sismos do dia 24 de junho causaram pelo menos 2.295 mortos e 11.267 feridos.