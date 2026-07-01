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Número de portugueses e lusodescentes mortos pelos sismos da Venezuela sobe para 71. Há ainda 71 desaparecidos

Os dois grandes sismos do dia 24 de junho causaram pelo menos 1.943 mortos e 10.571 feridos, de acordo com o último balanço oficial.
Redação
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Número de portugueses e lusodescentes mortos pelos sismos da Venezuela sobe para 71. Há ainda 71 desaparecidos
AFP

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O número de portugueses e lusodescendentes mortos na sequência dos violentos sismos que atingiram a Venezuela voltou a aumentar. Segundo o mais recente balanço divulgado esta quarta-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), estão agora confirmadas 71 vítimas mortais e 71 pessoas continuam desaparecidas ou incontactáveis, numa das maiores tragédias de sempre a afetar a comunidade portuguesa residente naquele país.

Entre as vítimas mortais estão 11 crianças e 60 adultos.

De acordo com as autoridades, já foram resgatadas mais de 6.000 mil pessoas.

Os dois grandes sismos do dia 24 de junho causaram pelo menos 1.943 mortos e 10.571 feridos, de acordo com o último balanço oficial.

Segundo informou o presidente do parlamento, Jorge Rodríguez, há mais de 15 mil desalojados.

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