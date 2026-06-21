Número de mortos por ébola sobe para 245 na República Democrática do Congo e há mais de 900 casos confirmados

O início do surto foi declarado oficialmente dia 15 de maio.

A epidemia de ébola que afeta a República Democrática do Congo continua a agravar-se. O Ministro da Saúde, Samuel Roger Kamba, confirmou que o número de vítimas mortais subiu para 245, num total de 933 casos confirmados da doença desde o início do surto, declarado oficialmente em maio deste ano.

O Ministro da Saúde indicou ainda que 80 pessoas já recuperaram da doença e receberam alta dos centros de tratamento especializados.

"Atualmente, temos 416 pessoas hospitalizadas nos nossos centros de tratamento (...). Temos capacidade para mais de 516 camas", afirmou Kamba, numa conferência de imprensa em Bunia, capital da província de Ituri.

"A prioridade é detetar rapidamente os casos, tratar os doentes gratuitamente e sensibilizar a população para que coopere com as equipas de resposta".

Surto concentra-se no leste do país

O epicentro da epidemia continua localizado na província de Ituri, no leste da RDCongo, junto às fronteiras com o Uganda e o Sudão do Sul. No entanto, os casos já se estenderam também às províncias vizinhas de Kivu do Norte e Kivu do Sul, aumentando os receios de uma propagação mais ampla da doença. O Uganda também já regista 19 casos, com duas mortes.

Ébola transmite-se através do contacto direto com sangue ou fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, podendo causar hemorragias internas e falência de órgãos.