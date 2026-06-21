segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Número de mortos por ébola sobe para 245 na República Democrática do Congo e há mais de 900 casos confirmados

O início do surto foi declarado oficialmente dia 15 de maio.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Número de mortos por ébola sobe para 245 na República Democrática do Congo e há mais de 900 casos confirmados

"Espero que participe": Shakira deixa apelo a Luís Montenegro após tragédia na Venezuela

Relacionados

Menina infetada com Ébola é raptada por homens armados em centro de saúde no Congo com a mãe

O caso expõe uma das maiores dificuldades no combate ao surto: a insegurança que tem impedido as equipas médicas de acompanhar doentes e travar novas infeções. As autoridades lançaram um apelo urgente para encontrar a criança e a mãe.
Menina infetada com Ébola é raptada por homens armados em centro de saúde no Congo com a mãe

Epidemia de Ébola na RDCongo pode durar um ano e ainda não atingiu o pico

A epidemia de Ébola na República Democrática do Congo poderá prolongar-se por mais um ano e o pior ainda pode estar por vir. A Cruz Vermelha alerta para a falta de capacidade de diagnóstico e admite que os números oficiais podem estar longe da realidade
Epidemia de Ébola na RDCongo pode durar um ano e ainda não atingiu o pico

Ébola acelera na República Democrática do Congo. Casos sobem para 452 e autoridades alertam para propagação rápida

Surto já provocou 82 mortos e registou mais 71 infeções confirmadas em apenas 24 horas. Doença ultrapassou a província onde foi inicialmente detetada e chegou também ao Uganda.
Ébola acelera na República Democrática do Congo. Casos sobem para 452 e autoridades alertam para propagação rápida

A epidemia de ébola que afeta a República Democrática do Congo continua a agravar-se. O Ministro da Saúde, Samuel Roger Kamba, confirmou que o número de vítimas mortais subiu para 245, num total de 933 casos confirmados da doença desde o início do surto, declarado oficialmente em maio deste ano.

O Ministro da Saúde indicou ainda que 80 pessoas já recuperaram da doença e receberam alta dos centros de tratamento especializados.

"Atualmente, temos 416 pessoas hospitalizadas nos nossos centros de tratamento (...). Temos capacidade para mais de 516 camas", afirmou Kamba, numa conferência de imprensa em Bunia, capital da província de Ituri.

"A prioridade é detetar rapidamente os casos, tratar os doentes gratuitamente e sensibilizar a população para que coopere com as equipas de resposta".

Surto concentra-se no leste do país

O epicentro da epidemia continua localizado na província de Ituri, no leste da RDCongo, junto às fronteiras com o Uganda e o Sudão do Sul. No entanto, os casos já se estenderam também às províncias vizinhas de Kivu do Norte e Kivu do Sul, aumentando os receios de uma propagação mais ampla da doença. O Uganda também já regista 19 casos, com duas mortes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Ébola transmite-se através do contacto direto com sangue ou fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, podendo causar hemorragias internas e falência de órgãos.

Temas

Ébola
Surto
República Democrática Congo
Mortalidade
Casos

Leia também

Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Portugal e Espanha defenderam um reforço do orçamento europeu para a energia e apelaram à aceleração das interligações elétricas com França. A ministra do Ambiente e Energia anunciou ainda que o Governo vai estudar uma ligação elétrica a Marrocos para reforçar a segurança do abastecimento
Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Presidente norte-americano diz que a expulsão do avançado dos EUA foi injusta e crítica a utilização das imagens.
Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou esta segunda-feira o balanço das vítimas portuguesas dos sismos na Venezuela. Há agora registo de 96 portugueses e lusodescendentes mortos, entre os quais 17 crianças, e 60 continuam desaparecidos
Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Mais vistos

Destaques