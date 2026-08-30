Novo desaparecido encontrado morto na ilha de Jeju. Já são cinco casos em apenas uma semana

Um homem desapareceu depois de sair para pescar. Foi encontrado morto junto a um porto em Jeju. É o quinto desaparecido encontrado sem vida na ilha esta semana.

Foi encontrado, este sábado, mais um corpo de um homem que estava dado como desaparecido junto ao porto de Haye, em Seogwipo, na ilha de Jeju, na Coreia do Sul. O corpo foi localizado por elementos da Guarda Costeira que participavam nas buscas, segundo avança o Korea Joongang Daily.

Segundo as autoridades, o homem trabalhava em Jeju e terá saído de casa na quinta-feira com equipamento de pesca. A família comunicou o desaparecimento na tarde de sexta-feira, depois de deixar de conseguir contactá-lo e de ficar preocupada com a possibilidade de ter ido pescar.

As imagens de videovigilância permitiram confirmar que o homem tinha saído de casa de carro na manhã de quinta-feira. O veículo foi encontrado, posteriormente, nas proximidades do porto de Haye.

Corpo encontrado junto à costa

As operações de busca decorreram na zona de Seogwipo e envolveram a Guarda Costeira.

O corpo foi localizado por volta das 15h50 deste sábado, junto à costa. A proximidade entre o local onde foi encontrada a viatura e a zona onde apareceu o corpo tornou-se um dos elementos da investigação.

Para já, as autoridades não divulgaram a causa da morte nem estabeleceram que tenha existido crime.

É o quinto desaparecido encontrado morto esta semana

O caso acontece numa altura particularmente delicada em Jeju. Durante esta semana, quatro outras pessoas que tinham sido dadas como desaparecidas foram encontradas mortas na ilha.

Entre esses casos está o de Jang Mi-ran, de 37 anos, cujo corpo foi localizado na segunda-feira, mais de três meses depois de ter sido dada como desaparecida.

A sucessão de casos está a provocar preocupação pública e a colocar a atuação das autoridades sob escrutínio.

Polícia de Jeju está sob forte escrutínio

A polémica aumentou depois de terem surgido suspeitas sobre a forma como alguns processos de desaparecimento foram tratados pela polícia local.

O caso de Jang Mi-ran tornou-se particularmente controverso depois de um agente ter sido acusado de encerrar indevidamente a investigação e de afirmar que tinha confirmado que a mulher estava em segurança. O corpo acabaria por ser encontrado mais de três meses depois.

Na sequência das críticas, o responsável máximo da Polícia da Província Autónoma Especial de Jeju apresentou um pedido público de desculpas na quinta-feira, reconhecendo problemas na forma como alguns casos de desaparecimento tinham sido tratados.

É neste contexto que surge a mais recente morte.

A descoberta do homem junto ao porto de Haye eleva para cinco o número de pessoas dadas como desaparecidas e encontradas mortas na ilha durante esta semana, mas as autoridades ainda não apontaram qualquer relação entre os casos.

A investigação prossegue.