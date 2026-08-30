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Novo desaparecido encontrado morto na ilha de Jeju. Já são cinco casos em apenas uma semana

Um homem desapareceu depois de sair para pescar. Foi encontrado morto junto a um porto em Jeju. É o quinto desaparecido encontrado sem vida na ilha esta semana.
Redação
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Foi encontrado, este sábado, mais um corpo de um homem que estava dado como desaparecido junto ao porto de Haye, em Seogwipo, na ilha de Jeju, na Coreia do Sul. O corpo foi localizado por elementos da Guarda Costeira que participavam nas buscas, segundo avança o Korea Joongang Daily.

Segundo as autoridades, o homem trabalhava em Jeju e terá saído de casa na quinta-feira com equipamento de pesca. A família comunicou o desaparecimento na tarde de sexta-feira, depois de deixar de conseguir contactá-lo e de ficar preocupada com a possibilidade de ter ido pescar.

As imagens de videovigilância permitiram confirmar que o homem tinha saído de casa de carro na manhã de quinta-feira. O veículo foi encontrado, posteriormente, nas proximidades do porto de Haye.

Corpo encontrado junto à costa

As operações de busca decorreram na zona de Seogwipo e envolveram a Guarda Costeira.

O corpo foi localizado por volta das 15h50 deste sábado, junto à costa. A proximidade entre o local onde foi encontrada a viatura e a zona onde apareceu o corpo tornou-se um dos elementos da investigação.

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Para já, as autoridades não divulgaram a causa da morte nem estabeleceram que tenha existido crime.

É o quinto desaparecido encontrado morto esta semana

O caso acontece numa altura particularmente delicada em Jeju. Durante esta semana, quatro outras pessoas que tinham sido dadas como desaparecidas foram encontradas mortas na ilha.

Entre esses casos está o de Jang Mi-ran, de 37 anos, cujo corpo foi localizado na segunda-feira, mais de três meses depois de ter sido dada como desaparecida.

A sucessão de casos está a provocar preocupação pública e a colocar a atuação das autoridades sob escrutínio.

Polícia de Jeju está sob forte escrutínio

A polémica aumentou depois de terem surgido suspeitas sobre a forma como alguns processos de desaparecimento foram tratados pela polícia local.

O caso de Jang Mi-ran tornou-se particularmente controverso depois de um agente ter sido acusado de encerrar indevidamente a investigação e de afirmar que tinha confirmado que a mulher estava em segurança. O corpo acabaria por ser encontrado mais de três meses depois.

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Na sequência das críticas, o responsável máximo da Polícia da Província Autónoma Especial de Jeju apresentou um pedido público de desculpas na quinta-feira, reconhecendo problemas na forma como alguns casos de desaparecimento tinham sido tratados.

É neste contexto que surge a mais recente morte.

A descoberta do homem junto ao porto de Haye eleva para cinco o número de pessoas dadas como desaparecidas e encontradas mortas na ilha durante esta semana, mas as autoridades ainda não apontaram qualquer relação entre os casos.

A investigação prossegue.

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