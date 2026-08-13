Nova tentativa de entrada ilegal em massa prevista para 15 de agosto leva Espanha a reforçar fronteira

Estas barreiras foram necessárias na sequência da decisão do Supremo Tribunal que proíbe que expulsem na fronteira quem a está a tentar atravessar a nado até Ceuta.

A previsão de uma nova vaga de tentativa de entrada em Ceuta via marítima está a obrigar Espanha a tomar medidas extraordinárias.

O ministro do Interior espanhol assegurou que está em cooperação com Marrocos para não permitir uma nova entrada massiva de migrantes, sugerida nas redes sociais para o dia 15 de agosto.

Uma barreira flutuante, semelhante à instalada em Ceuta depois da entrada de dezenas de milhares de migrantes na cidade autónoma a 30 de julho, foi colocada no extremo do quebra-mar sul de Melilla. Com cerca de 500 metros, a estrutura funciona como fronteira terrestre e marítima na zona sul da cidade, separando-a do porto marroquino de Nador. Esta nova barreira deverá facilitar a rejeição de pessoas na fronteira.

Segundo fontes policiais citadas pela agência espanhola EFE, estas barreiras foram necessárias na sequência da decisão do Supremo Tribunal que proíbe que expulsem na fronteira quem a está a tentar atravessar a nado até Ceuta.