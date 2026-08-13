quinta-feira, 13 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Nova tentativa de entrada ilegal em massa prevista para 15 de agosto leva Espanha a reforçar fronteira

Estas barreiras foram necessárias na sequência da decisão do Supremo Tribunal que proíbe que expulsem na fronteira quem a está a tentar atravessar a nado até Ceuta.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Gritos de mulher interrompem tentativa de violação em Coimbra. Suspeito foi intercetado pela PSP

Relacionados

"Vivo com medo na minha própria cidade": cidadã de Ceuta confronta polícias perante tensão migratória

Um vídeo divulgado pela imprensa internacional mostra uma mulher a protestar perante agentes da polícia e a questionar a resposta das autoridades. Ceuta continua a lidar com as consequências da vaga migratória que levou milhares de pessoas à cidade.
"Vivo com medo na minha própria cidade": cidadã de Ceuta confronta polícias perante tensão migratória

Homem morre ao tentar entrar ilegalmente em Ceuta de parapente

A vítima terá perdido o controlo do equipamento e caiu à água.
Homem morre ao tentar entrar ilegalmente em Ceuta de parapente

Ceuta em alerta após apelos nas redes sociais para nova vaga migratória

Mensagens que circulam nas redes apontam o dia 15 de agosto para uma nova tentativa de entrada coletiva de migrantes na cidade autónoma espanhola. Governo mantém dispositivo de segurança reforçado.
Ceuta em alerta após apelos nas redes sociais para nova vaga migratória

A previsão de uma nova vaga de tentativa de entrada em Ceuta via marítima está a obrigar Espanha a tomar medidas extraordinárias. 

O ministro do Interior espanhol assegurou que está em cooperação com Marrocos para não permitir uma nova entrada massiva de migrantes, sugerida nas redes sociais para o dia 15 de agosto. 

Uma barreira flutuante, semelhante à instalada em Ceuta depois da entrada de dezenas de milhares de migrantes na cidade autónoma a 30 de julho, foi colocada no extremo do quebra-mar sul de Melilla. Com cerca de 500 metros, a estrutura funciona como fronteira terrestre e marítima na zona sul da cidade, separando-a do porto marroquino de Nador. Esta nova barreira deverá facilitar a rejeição de pessoas na fronteira.

Segundo fontes policiais citadas pela agência espanhola EFE, estas barreiras foram necessárias na sequência da decisão do Supremo Tribunal que proíbe que expulsem na fronteira quem a está a tentar atravessar a nado até Ceuta.

Temas

Ceuta
Espanha
Fronteira Espanha Marrocos
Barreira flutuante
Entrada em massa

Leia também

Um morto e seis feridos após explosão violenta num depósito de petróleo nos Países Baixos

As autoridades neerlandesas avançaram que não há indícios de sabotagem, mas que todas as hipóteses serão investigadas.
Um morto e seis feridos após explosão violenta num depósito de petróleo nos Países Baixos

Autópsia revela edema pulmonar na bebé de três meses que foi encontrada morta em casa em Espanha

A autópsia preliminar revelou que a menina sofreu um edema pulmonar agudo, que poderá ter resultado de asfixia ou intoxicação. Os pais foram detidos após a morte, mas estão agora em liberdade e sujeitos a apresentações semanais em tribunal.
Autópsia revela edema pulmonar na bebé de três meses que foi encontrada morta em casa em Espanha

Boeing condenada a pagar 25 milhões de euros à família de vítima de acidente aéreo em 2019

A decisão surge após anos de processos relacionados com os dois acidentes fatais envolvendo o 737 MAX 8.
Boeing condenada a pagar 25 milhões de euros à família de vítima de acidente aéreo em 2019

Mais vistos

Destaques