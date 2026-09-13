Nova regra na Bélgica obriga fabricantes de cerveja a dizer que “o álcool é prejudicial à saúde”. Setor cervejeiro já contestou medida

Em carta aberta, enviada à imprensa belga, os setores defendem que beber com moderação não pode ser comparado ao consumo excessivo: algo que não se percebe com a mensagem imposta.

Uma nova regra na Bélgica está a gerar várias críticas no setor cervejeiro. Fabricantes de cerveja, hotelaria e restauração contestam fortemente a nova obrigatoriedade de incluir em todas as publicidades a mensagem: “O álcool é prejudicial à saúde”.

Em carta aberta, enviada à imprensa belga, os setores defendem que beber com moderação não pode ser comparado ao consumo excessivo: algo que não se percebe com a mensagem imposta.

O presidente da Federação de Cervejeiros Belgas afirma que retirar a palavra "abuso" da mensagem significa mais do que uma batalha semântica. "O novo aviso não distingue mais entre abuso e consumo responsável. Isso estigmatiza desnecessariamente todo o nosso setor" reclamou Krishan Maudgal, citado pelo jornal Le Monde.

Ainda que defendam que o álcool deve ser consumido na “medida certa”, um dos cervejeiros contestou a medida, argumentando que a adoção da mensagem poderia equiparar os produtores a “traficantes de drogas”.

A medida faz parte de um conjunto de regras que estão a ser adotadas pelo Conselho de Ministros desde março, incluindo a proibição de anúncios de álcool onde, pelo menos 30% do público são menores de idade. Também os sorteios de gratuitos de bebidas alcoólicas foram suspensos.