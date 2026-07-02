No meio da tragédia, fenómeno raro pinta o céu da Venezuela de vermelho. Imagens estão a impressionar as redes sociais

As imagens estão a circular nas redes sociais, coincidindo com o cenário caótico que se faz sentir no país.

A Venezuela está a ser atingida por uma onda de fenómenos. Em plena tragédia, com operações de resgate a acontecer a todo o momento e com mais de 50 mil pessoas ainda desaparecidas, o céu pintou-se de vermelho, num fenómeno considerado "magnífico" pelos especialistas.

As imagens estão a circular nas redes sociais, coincidindo com o cenário caótico que se faz sentir no país.

Passou pouco mais de uma semana desde os sismos que, até ao momento, fizeram 2.295 mortos e 11.267 feridos. As operaçõs de resgate e os trabalhos de recuperação continuam, com várias equipas internacionais, incluindo portuguesas, disponíveis para ajudar no terreno.