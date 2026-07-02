No meio da tragédia, fenómeno raro pinta o céu da Venezuela de vermelho. Imagens estão a impressionar as redes sociais

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Venezuela. Novo balanço oficial confirma 2.295 mortos após os sismos
Quatro polícias detidos na Venezuela por alegados furtos entre os escombros após sismos que fizeram quase 2.000 mortos
Quatro agentes da polícia de investigação da Venezuela foram detidos e expulsos da corporação por alegadamente se apropriarem de dinheiro e outros bens encontrados entre os escombros deixados pelos sismos que devastaram o estado de La Guaira. O caso gerou indignação nas redes sociais, numa altura em que o número de vítimas mortais já ascendeu a 1.943
A Venezuela está a ser atingida por uma onda de fenómenos. Em plena tragédia, com operações de resgate a acontecer a todo o momento e com mais de 50 mil pessoas ainda desaparecidas, o céu pintou-se de vermelho, num fenómeno considerado "magnífico" pelos especialistas.
As imagens estão a circular nas redes sociais, coincidindo com o cenário caótico que se faz sentir no país.
Passou pouco mais de uma semana desde os sismos que, até ao momento, fizeram 2.295 mortos e 11.267 feridos. As operaçõs de resgate e os trabalhos de recuperação continuam, com várias equipas internacionais, incluindo portuguesas, disponíveis para ajudar no terreno.