Nirmal Purja, recordista mundial, e outros dez alpinistas morrem em avalanche no Paquistão

O corpo de Nirmal Purja foi recuperado este domingo a cerca de 5700 metros de altitude no Broad Peak, no Paquistão. Seis dos dez alpinistas mortos na avalanche de quinta-feira já foram localizados, mas as operações de resgate continuam num dos terrenos mais difíceis do alpinismo mundial.

Nirmal Purja, o alpinista nascido no Nepal que se tornou uma figura de referência mundial no montanhismo de alta altitude, morreu esta semana juntamente com nove membros da sua equipa numa avalanche que atingiu o Broad Peak, a décima segunda montanha mais alta do mundo, na região paquistanesa de Gilgit-Baltistão.

A confirmação da morte foi feita no sábado pela empresa que organizava a expedição, a Elite Exped, através das redes sociais, num comunicado emocionado. "Hoje, é com profunda tristeza e imenso desgosto que confirmamos que Nirmal 'Nimsdai' Purja perdeu tragicamente a vida na sequência da avalanche no Broad Peak", pode ler-se na publicação. "Recebemos também confirmação de que outros membros da expedição, infelizmente, não sobreviveram", acrescentou a empresa.

Purja, de 43 anos, liderava um grupo de dez alpinistas quando a avalanche atingiu a montanha de 8.047 metros na manhã de quinta-feira, por volta do meio-dia local. O contacto com a expedição foi perdido pouco depois, o que levou ao acionamento imediato de operações de busca e resgate na zona.

Corpo de Purja recuperado no terceiro dia de buscas

A equipa de resgate no terreno chegou ao corpo de Purja no domingo, a uma altitude de aproximadamente 5.700 metros, tendo recuperado em simultâneo mais três corpos, todos transportados para o Campo I. A informação foi avançada pelo presidente do Clube Alpino do Paquistão, Irfan Arshad Khan.

Com esta operação, sobem para seis os corpos já recuperados. Antes de Purja, tinham já sido encontrados o guia nepalês Pur Bahadur Gurung, conhecido como "Yukta", e a alpinista omanense Nadhira Al Harthy, a primeira mulher do seu país a atingir o cume do Evereste.

A expedição era composta por cinco alpinistas nepaleses, a já mencionada alpinista omanense e a norte-americana, o paquistanês Sohail Sakhi, um alpinista chinês identificado apenas como Wang, e um décimo elemento cuja identidade não foi ainda divulgada.

As operações no terreno prosseguem num ambiente de elevado risco, com apelos ao reforço das buscas através de helicópteros equipados para recolha em longa linha, de forma a alcançar os corpos que permanecem em zonas de acesso mais perigoso da montanha.

Uma carreira feita de recordes

Purja, antigo militar do exército britânico, tornou-se mundialmente conhecido em 2019 ao escalar os catorze picos mais altos do planeta em apenas 189 dias, um feito histórico que superou largamente os tempos anteriormente registados. A proeza foi retratada no documentário da Netflix "14 Peaks: Nothing is Impossible", que consolidou a sua fama fora do meio estritamente montanhista. O recorde viria a ser superado apenas em 2023.

Dias antes da tragédia, Purja tinha publicado nas redes sociais que se aproximava de se tornar a primeira pessoa a escalar duas vezes todos os catorze "super picos" sem recurso a oxigénio suplementar. "Broad Peak, não peço nada além de uma passagem segura, de subida e de descida", escreveu.

Reações de choque

O primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah, prestou condolências às famílias e manifestou-se profundamente abalado com as mortes. "A jornada física de todos os alpinistas falecidos foi interrompida, mas a história da sua coragem, dedicação e contributo permanecerá sempre como fonte de inspiração", escreveu o governante nas redes sociais.

O presidente da associação de montanhismo do Nepal, Fur Gelje Sherpa, classificou a tragédia como "uma perda incalculável para a comunidade montanhista e para a nação", sublinhando o empenho de Purja em dar visibilidade internacional aos alpinistas nepaleses.

Das catorze montanhas mais altas do mundo, oito situam-se no Nepal, cinco no Paquistão e uma no Tibete. De acordo com especialistas em montanhismo, pouco mais de três dezenas de alpinistas conseguiram, até hoje, escalar todos os catorze picos. O Broad Peak é considerado uma das ascensões mais desafiantes do Paquistão.