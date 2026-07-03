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“Ninguém será colocado em valas comuns”. Balanço mais recente dá conta de 2.595 mortos após os sismos na Venezuela

O número de feridos continua também aumentar, fixando-se agora nos 12.400. A Organização das Nações Unidas estima que este número possa ascender aos 50 mil.
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Os dois sismos que devastaram a Venezuela na passada quarta-feira provocaram já 2.595 mortos, de acordo com o balanço oficial mais recente. A informação foi divulgada pela presidente interina, Delcy Rodríguez, que garantiu: “Ninguém será colocado em valas comuns”.

Com o crescente número de mortos, o porto de La Guaira, a região mais afetada pelos sismos, está a ser transformado num cemitério a céu aberto, com centenas de caixões que lá chegam todos os dias desde o dia 24 de junho. Muitos familiares que procuram entes queridos deslocam-se até ali para possível identificação dos corpos.

O número de feridos continua também aumentar, fixando-se agora nos 12.400. A Organização das Nações Unidas estima que este número possa ascender aos 50 mil.

No terreno estão equipas de resgate de 33 países, de acordo com a presidente, incluindo de Portugal. A base de operações portuguesa está sediada em Catia la Mar, na região de La Guaira, a mais afetada pelos dois sismos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter.

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Em conferência de imprensa, Delcy Rodríguez revelou ainda que já foram resgatadas 6.462 pessoas dos escombros. “O Estado venezuelano, no seu conjunto, mobilizou-se imediatamente. A primeira medida que tomámos, poucas horas após a ocorrência, foi emitir um decreto para dar resposta a esta situação de emergência; o sistema de proteção civil e o sistema de defesa pública foram mobilizados de imediato", frisou.

Para efeitos de recuperação do país, a presidente interina informou que o país está em conversações como o Departamento de Estado dos EUA e com o Fundo Monetário Internacional (FMI) com vista a “recuperar recursos”. Delcy Rodríguez anunciou ainda que o Banco Interamericano e o Banco Mundial “ofeceram cooperação não reembolsável para apoiar o processo de recuperação” do país.

À Venezuela chegou ainda um grupo “especializado e profissional” israelita para avaliar a situação das infrastruturas que não foram totalmente consumidas, mas que ficaram seriamente danificadas.

Os danos em habitações e bens ascende a um valor preliminar de 6.700 milhões de dólares (cerca de 5.6 milhões de euros), de acordo com uma avaliação baseada na Análise Digital Rápida do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Estes números apontam ainda que cerca de 12.800 pessoas ficaram sem casa.

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Por fim, Delcy Rodríguez agradeceu expressamente o apoio do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do chefe do Governo de Espanha, Pedro Sánchez; do Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; e do Presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

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