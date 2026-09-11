Nepal precisa de 4,78 mil milhões de dólares para reconstrução

O Nepal estima precisar de 4,78 mil milhões de dólares para reconstruir as zonas devastadas pela enxurrada de agosto, provocada pela derrocada de um glaciar e de rochas. As operações de socorro continuam, com milhares de pessoas ainda desaparecidas no Nepal e no Tibete.

O Nepal vai precisar de pelo menos 4,78 mil milhões de dólares (4,12 mil milhões de euros) para reconstruir as zonas afetadas pela devastadora enxurrada de agosto, anunciou esta sexta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros nepalês.

A vaga, provocada pela derrocada de um glaciar e de rochas, devastou vales da região e deixou um rasto de destruição no Nepal e no território chinês do Tibete. O balanço oficial, ainda provisório, aponta para 1.428 mortos e 5.649 desaparecidos.

Entre os desaparecidos encontram-se centenas de turistas e peregrinos estrangeiros, incluindo dois portugueses, além de trabalhadores que se encontravam no Nepal em projetos ligados a centrais hidroelétricas e barragens.

Mais de 57 milhões de dólares para resposta imediata

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Nepal, Lok Bahadur Chhetri, explicou que o orçamento total estimado para a reconstrução ronda os 4,78 mil milhões de dólares.

Deste montante, cerca de 57,67 milhões de dólares (49,7 milhões de euros) serão necessários nos próximos seis meses para as operações de resgate e para a reconstrução mais urgente.

“Para a reconstrução a longo prazo” estão previstos cerca de 4,71 mil milhões de dólares (4,06 mil milhões de euros), acrescentou o responsável, citado pela agência AFP.

O valor poderá, contudo, aumentar. As autoridades nepalesas continuam a realizar uma avaliação mais detalhada dos danos para determinar a extensão total da destruição e os recursos necessários para reparar e reconstruir as zonas afetadas.

Estradas, pontes e habitações destruídas

A enxurrada destruiu pontes, estradas, habitações e outras infraestruturas, obrigando milhares de pessoas a abandonar as suas casas e a procurar abrigo em acampamentos improvisados.

Mais de duas semanas depois da tragédia, as operações de socorro continuam, nomeadamente em zonas onde equipas de emergência procuram sobreviventes em túneis de explorações hidroelétricas soterrados por lama e destroços.

A agência nepalesa responsável pela gestão de emergências informou esta sexta-feira ter recuperado até ao momento 1.385 corpos, mantendo-se o paradeiro desconhecido de 5.130 pessoas.

No Tibete, os meios de comunicação social estatais chineses reportaram 43 mortos e 519 desaparecidos.

Somados os dados dos dois países, o balanço provisório ascende assim a 1.428 mortos e 5.649 desaparecidos.

Nepal aponta alterações climáticas como causa da catástrofe

O Governo nepalês atribui a dimensão da catástrofe ao aquecimento global, que está a acelerar o degelo dos glaciares em toda a cordilheira dos Himalaias.

O primeiro-ministro, Balendra Shah, deverá abordar o impacto das alterações climáticas no Nepal durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, em setembro.

Segundo o secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Amrit Bahadur Rai, o chefe do Governo vai chamar a atenção da comunidade internacional para as perdas humanas e materiais provocadas pelas alterações climáticas e pelos desastres associados.

Shah pretende defender a necessidade de “justiça climática” e pedir maior atenção internacional para os países particularmente vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas.

Entretanto, no Nepal, as operações de emergência continuam enquanto as autoridades tentam localizar os desaparecidos e avaliar a dimensão dos prejuízos causados pela enxurrada.