Naufrágio no Vietname faz pelo menos 15 mortos. Lancha com turistas indianos virou ao largo de Phu Quoc

Pelo menos 15 turistas indianos morreram este sábado após o naufrágio de uma lancha rápida junto à ilha de Phu Quoc, no sul do Vietname. A embarcação transportava 36 pessoas quando se virou devido ao mau tempo. As operações de busca e salvamento continuam, enquanto as autoridades investigam as causas do acidente

Pelo menos 15 turistas indianos morreram este sábado na sequência do naufrágio de uma lancha rápida ao largo da ilha de Phu Quoc, um dos principais destinos turísticos do Vietname.

Segundo as autoridades vietnamitas, citadas pela imprensa local, a embarcação transportava 36 pessoas — 32 turistas indianos e quatro tripulantes — quando se virou a cerca de 400 metros da ilha de May Rut Ngoai, durante a viagem entre a ilha de Hon May Rut e o porto de An Thoi.

Ventos fortes e ondulação estarão na origem do acidente

As primeiras informações apontam para que a lancha se tenha virado devido aos ventos fortes e à forte ondulação que se faziam sentir na região.

Várias embarcações turísticas que navegavam nas proximidades acorreram de imediato ao local para prestar auxílio, encontrando vários passageiros presos no interior da embarcação.

Ao todo, 21 pessoas foram resgatadas, duas das quais em estado grave e transportadas para unidades hospitalares.

Segundo o jornal Tuoi Tre, entre as vítimas mortais encontram-se 13 homens e duas mulheres, todos cidadãos estrangeiros.

Autoridades mantêm operações de busca

As operações de busca e salvamento continuam, enquanto as autoridades procuram confirmar o número exato de vítimas e localizar eventuais desaparecidos.

Nguyen Tien Hai, responsável regional do Partido Comunista do Vietname, afirmou que a prioridade é resgatar todas as vítimas e garantir assistência médica aos sobreviventes.

"A prioridade máxima é o resgate, trazer todas as vítimas para a costa e concentrar todos os esforços na prestação de cuidados de emergência aos sobreviventes", declarou.

As autoridades acrescentaram que a embarcação e a empresa responsável pelo transporte possuíam as autorizações necessárias para operar.

Índia acompanha situação e cria centros de emergência

A embaixada da Índia no Vietname anunciou que está a acompanhar de perto o incidente e criou centros de resposta de emergência em Hanói e Ho Chi Minh, além de disponibilizar linhas telefónicas para prestar apoio às famílias das vítimas.

Num comunicado, a representação diplomática classificou o acidente como "trágico" e informou que as circunstâncias exatas do naufrágio continuam a ser investigadas.

Também o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, manifestou pesar pela tragédia.

"Fiquei profundamente consternado ao tomar conhecimento da trágica notícia de um acidente com uma embarcação que envolveu cidadãos indianos", escreveu na rede social X.

O chefe do Governo indiano apresentou condolências às famílias das vítimas e desejou uma rápida recuperação aos feridos.

Acidentes marítimos continuam frequentes no Vietname

Phu Quoc, a maior ilha do Vietname, registou um forte crescimento turístico nos últimos anos, tendo recebido mais de 1,8 milhões de visitantes estrangeiros em 2025.

Apesar da popularidade do destino, os acidentes marítimos continuam a ocorrer com alguma frequência no país, muitas vezes associados a fenómenos meteorológicos extremos e a condições adversas de navegação.

Em julho de 2025, um acidente semelhante na baía de Ha Long provocou a morte de 39 pessoas, depois de uma embarcação turística se ter virado durante uma tempestade.