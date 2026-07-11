sábado, 11 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Naufrágio no Vietname faz pelo menos 15 mortos. Lancha com turistas indianos virou ao largo de Phu Quoc

Pelo menos 15 turistas indianos morreram este sábado após o naufrágio de uma lancha rápida junto à ilha de Phu Quoc, no sul do Vietname. A embarcação transportava 36 pessoas quando se virou devido ao mau tempo. As operações de busca e salvamento continuam, enquanto as autoridades investigam as causas do acidente
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Naufrágio no Vietname faz pelo menos 15 mortos. Lancha com turistas indianos virou ao largo de Phu Quoc

Homem ficou com a "cabeça e ombros” pendurados fora do avião. Voo da Ryanair obrigado a aterrar de emergência

Pelo menos 15 turistas indianos morreram este sábado na sequência do naufrágio de uma lancha rápida ao largo da ilha de Phu Quoc, um dos principais destinos turísticos do Vietname.

Segundo as autoridades vietnamitas, citadas pela imprensa local, a embarcação transportava 36 pessoas32 turistas indianos e quatro tripulantes — quando se virou a cerca de 400 metros da ilha de May Rut Ngoai, durante a viagem entre a ilha de Hon May Rut e o porto de An Thoi.

Ventos fortes e ondulação estarão na origem do acidente

As primeiras informações apontam para que a lancha se tenha virado devido aos ventos fortes e à forte ondulação que se faziam sentir na região.

Várias embarcações turísticas que navegavam nas proximidades acorreram de imediato ao local para prestar auxílio, encontrando vários passageiros presos no interior da embarcação.

Ao todo, 21 pessoas foram resgatadas, duas das quais em estado grave e transportadas para unidades hospitalares.

Segundo o jornal Tuoi Tre, entre as vítimas mortais encontram-se 13 homens e duas mulheres, todos cidadãos estrangeiros.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Autoridades mantêm operações de busca

As operações de busca e salvamento continuam, enquanto as autoridades procuram confirmar o número exato de vítimas e localizar eventuais desaparecidos.

Nguyen Tien Hai, responsável regional do Partido Comunista do Vietname, afirmou que a prioridade é resgatar todas as vítimas e garantir assistência médica aos sobreviventes.

"A prioridade máxima é o resgate, trazer todas as vítimas para a costa e concentrar todos os esforços na prestação de cuidados de emergência aos sobreviventes", declarou.

As autoridades acrescentaram que a embarcação e a empresa responsável pelo transporte possuíam as autorizações necessárias para operar.

Índia acompanha situação e cria centros de emergência

A embaixada da Índia no Vietname anunciou que está a acompanhar de perto o incidente e criou centros de resposta de emergência em Hanói e Ho Chi Minh, além de disponibilizar linhas telefónicas para prestar apoio às famílias das vítimas.

Num comunicado, a representação diplomática classificou o acidente como "trágico" e informou que as circunstâncias exatas do naufrágio continuam a ser investigadas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Também o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, manifestou pesar pela tragédia.

"Fiquei profundamente consternado ao tomar conhecimento da trágica notícia de um acidente com uma embarcação que envolveu cidadãos indianos", escreveu na rede social X.

O chefe do Governo indiano apresentou condolências às famílias das vítimas e desejou uma rápida recuperação aos feridos.

Acidentes marítimos continuam frequentes no Vietname

Phu Quoc, a maior ilha do Vietname, registou um forte crescimento turístico nos últimos anos, tendo recebido mais de 1,8 milhões de visitantes estrangeiros em 2025.

Apesar da popularidade do destino, os acidentes marítimos continuam a ocorrer com alguma frequência no país, muitas vezes associados a fenómenos meteorológicos extremos e a condições adversas de navegação.

Em julho de 2025, um acidente semelhante na baía de Ha Long provocou a morte de 39 pessoas, depois de uma embarcação turística se ter virado durante uma tempestade.

Temas

Vietname
Naufragio
Turistas
Indianos
Lancha rápida

Leia também

Naufrágio no Vietname faz pelo menos 15 mortos. Lancha com turistas indianos virou ao largo de Phu Quoc

Pelo menos 15 turistas indianos morreram este sábado após o naufrágio de uma lancha rápida junto à ilha de Phu Quoc, no sul do Vietname. A embarcação transportava 36 pessoas quando se virou devido ao mau tempo. As operações de busca e salvamento continuam, enquanto as autoridades investigam as causas do acidente
Naufrágio no Vietname faz pelo menos 15 mortos. Lancha com turistas indianos virou ao largo de Phu Quoc

Trump ameaça Irão com milhares de mísseis caso seja alvo de atentado

Donald Trump afirmou que ordenou uma resposta militar sem precedentes caso o Irão tente assassiná-lo. O Presidente norte-americano garantiu que milhares de mísseis estão preparados para atingir alvos iranianos, numa nova escalada de tensão entre Washington e Teerão, agravada pelas ameaças feitas durante o funeral do líder supremo iraniano
Trump ameaça Irão com milhares de mísseis caso seja alvo de atentado

NATO. Mais dinheiro com futuro incerto

Cimeira de Ancara termina com dinheiro recorde para a Defesa e apoio reforçado à Ucrânia, mas expõe fraturas na Aliança Atlântica: Donald Trump acusa europeus de o ‘abandonarem’ no Irão, reabre a questão da Gronelândia e agrada a Erdoğan. Sobre os números há consenso, mas sobre o futuro transatlântico há incerteza
NATO. Mais dinheiro com futuro incerto

Mais vistos

Destaques