Naufrágio junto a Alcatraz faz um morto e deixa três desaparecidos

Uma pessoa morreu e três continuam desaparecidas depois de uma embarcação de recreio se ter afundado na tarde desta terça-feira na baía de São Francisco, junto à ilha de Alcatraz, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, o barco transportava familiares que participavam numa cerimónia em memória de um parente, segundo o G1.

O acidente desencadeou uma operação de resgate de grande dimensão, que mobilizou o Corpo de Bombeiros de São Francisco (SFFD), a Guarda Costeira dos EUA e a Polícia de Oakland.

Segundo Dean Crispen, o chefe do Corpo de Bombeiros de São Francisco, quando as primeiras equipas chegaram ao local encontraram uma embarcação praticamente submersa, com o motor ainda em funcionamento e o combustível a derramar para a água.

16 pessoas foram retiradas da água com vida

No barco seguiam 20 adultos. Dezasseis deles conseguiram ser resgatados com vida, embora três tenham necessitado de assistência hospitalar. Uma das vítimas, retirada da água em estado crítico, acabou por morrer pouco depois. Um cão que também seguia na embarcação não sobreviveu ao acidente.

As autoridades continuam à procura das três pessoas que permanecem desaparecidas. A Guarda Costeira sublinhou que as buscas continuam a ser tratadas como uma operação de salvamento, e não de recuperação, mantendo a esperança de encontrar sobreviventes.

Mar agitado poderá ter estado na origem do naufrágio

"Os relatos que recebemos de testemunhas indicam que o mar estava agitado e a embarcação começou a afundar", afirmou Dean Crispen, citado pela ABC7News.

As autoridades esclareceram ainda que os primeiros alertas recebidos referiam um possível incêndio a bordo. No entanto, quando os meios de socorro chegaram ao local, verificaram que não existiam sinais de fogo, admitindo que o vapor libertado pelo motor possa ter sido confundido com fumo.