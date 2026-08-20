Naufrágio de barco mata pelo menos 47 pessoas no noroeste da Nigéria

Pelo menos 47 pessoas morreram após um barco virar num rio do estado de Sokoto, no noroeste da Nigéria. A embarcação transportava trabalhadores agrícolas e, segundo habitantes locais, muitas das vítimas são mulheres e crianças

Pelo menos 47 pessoas morreram esta quarta-feira na sequência do naufrágio de um barco num rio do estado de Sokoto, no noroeste da Nigéria, segundo as autoridades e habitantes locais.

A embarcação transportava trabalhadores de explorações agrícolas provenientes da cidade de Gorau, na área do governo local de Goronyo, quando virou no rio.

Abdulkadir Yusuf, responsável estadual de Sokoto da Autoridade Nacional de Vias Navegáveis Interiores, confirmou que o número de vítimas mortais era de 47 pessoas, embora as operações no local ainda estivessem a decorrer.

Maioria das vítimas serão mulheres e crianças

Um habitante da região, Samaila Garba, afirmou à Associated Press (AP) ter contado pelo menos 42 corpos recuperados após o acidente.

Entre as vítimas estava a neta de Garba, uma menina de 13 anos.

O residente explicou que, durante a época das chuvas, é habitual muitas mulheres e crianças deslocarem-se para as explorações agrícolas para trabalhar.

“Durante a estação das chuvas, a maioria das mulheres e crianças vai para a quinta trabalhar”, afirmou à AP.

O número definitivo de vítimas poderá ainda aumentar à medida que prosseguem as operações de busca e recuperação.

Acidentes são frequentes durante a época das chuvas

Os acidentes com barcos são frequentes na Nigéria, sobretudo durante a estação das chuvas, quando as condições dos rios se tornam mais difíceis.

A falta de fiscalização das normas de segurança é apontada como um dos fatores que contribuem para a ocorrência destes acidentes, permitindo que embarcações com deficiências continuem a operar.

O naufrágio em Sokoto ocorre poucos meses depois de outro acidente grave. Em janeiro, pelo menos 25 pessoas morreram no estado de Yobe, também no norte da Nigéria, na sequência de um acidente semelhante.

As autoridades continuam a acompanhar as operações no local do naufrágio para determinar as circunstâncias exatas que levaram ao capotamento da embarcação.