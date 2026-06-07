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Naufrágio ao largo de Malta faz pelo menos dez mortos e deixa dezenas de pessoas à deriva

Embarcação partiu da Líbia com cerca de 60 pessoas a bordo. Operações de busca continuam após o resgate de dezenas de sobreviventes no Mediterrâneo.
Redação
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Pelo menos dez migrantes morreram após o naufrágio de uma embarcação ao largo de Malta, no Mediterrâneo central, segundo informou este domingo a Guarda Costeira italiana.

A embarcação, que tinha partido da costa da Líbia, transportava cerca de 60 pessoas quando se afundou a dezenas de quilómetros da ilha mediterrânica.

As operações de socorro permitiram resgatar dezenas de sobreviventes, mas as autoridades receiam que o número de vítimas possa aumentar à medida que prosseguem as buscas na zona.

Barco de pesca resgatou sobreviventes

Em comunicado, a Guarda Costeira italiana indicou que "o barco, que tinha partido da costa líbia (...), transportava cerca de 60 pessoas. Segundo as últimas informações, um barco de pesca que se encontrava na zona resgatou 48 pessoas com vida".

O pedido de auxílio foi inicialmente lançado pelas autoridades maltesas, que alertaram para a existência de pessoas na água após o naufrágio da embarcação.

Segundo a mesma fonte, Malta solicitou apoio a Itália "depois de se ter virado um barco que se presumia transportar migrantes, havendo pessoas na água".

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Operação mobiliza meios italianos

O naufrágio ocorreu a cerca de 45 milhas náuticas, aproximadamente 83 quilómetros, a leste/sudeste de Malta.

Uma unidade da Guarda Costeira italiana foi destacada para a área durante a tarde de domingo para reforçar as operações de busca e salvamento.

De acordo com as autoridades italianas, a embarcação envolvida na operação "recuperou até agora dez corpos".

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O acidente volta a evidenciar os riscos enfrentados por milhares de migrantes que tentam alcançar a Europa através do Mediterrâneo central, uma das rotas migratórias mais mortíferas do mundo.

Todos os anos, embarcações sobrelotadas partem das costas da Líbia e de outros países do Norte de África em direção a Malta ou Itália, muitas vezes em condições precárias e sem equipamentos de segurança adequados.

As autoridades mantêm as buscas na área para localizar possíveis desaparecidos e apurar o número final de vítimas deste novo naufrágio.

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Naufrágio Malta
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Embarcação Líbia
Resgate no Mediterrâneo
Guarda Costeira italiana

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