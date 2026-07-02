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"Não saímos daqui enquanto não o tirarmos": equipa portuguesa luta para resgatar homem preso nos escombros na Venezuela

O mais recente balanço oficial da tragédia na Venezuela regista 2.295 mortos e 11.267 feridos.
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Queda de tijolos junto ao Centro Comercial Colombo faz três feridos, incluindo uma criança

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Após mais de uma semana, as operações de resgate e de recuperação continuam a avançar na Venezuela, com várias equipas em terreno, incluindo portuguesas.

É uma dessas equipas que está há vários dias a tentar resgatar um homem preso nos escombros de um centro comercial.

Em declarações à SIC Notícias, um dos elementos da equipa descreveu esta como uma operação "muito complicada", mas garante: não vão desistir enquanto não resgatarem a vítima.

“É um trabalho muito arriscado, muito manual, demorado e técnico. (…) Está a demorar, mas estamos empenhados. O nosso foco é ajudar o povo venezuelano e ajudar Hernán Alberto Gil. Não saímos daqui enquanto não o tirarmos", explicou Carlos Amaro, que sublinha o cenário "difícil e complexo" e a necessidade de precauções de segurança.

O mais recente balanço oficial da tragédia na Venezuela regista 2.295 mortos e 11.267 feridos. A catástrofe que abalou a Venezuela precisamente há uma semana provocou mais de 15 mil desalojados e 50 mil desaparecidos, de acordo com as estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU).

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