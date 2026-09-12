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"Não quero causar problemas, mas...": Trump afirma que Irlanda vai ser reunificada "eventualmente"

O Presidente norte-americano reconheceu, contudo, que uma eventual mudança no estatuto da Irlanda do Norte dependeria também da posição do Reino Unido.
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"Não quero causar problemas, mas...": Trump afirma que Irlanda vai ser reunificada "eventualmente"
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O Presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu hoje que a reunificação da República da Irlanda com a Irlanda do Norte “vai acontecer eventualmente”.

“Não quero causar problemas, mas adoraria vê-la unificada”, afirmou Trump, num encontro com o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, em Dublin.

Para o Presidente norte-americano a reunificação da Irlanda “seria uma coisa fantástica”, que “vai acontecer eventualmente”, mas, para isso acontecer, o Reino Unido também terá uma palavra a dizer.

A Irlanda do Norte esteve dividida entre duas comunidades: nacionalistas, na sua maioria católicos, que desejavam a união com o resto da Irlanda, e os unionistas, sobretudo protestantes, que queriam permanecer britânicos.

As tensões entre as duas fações arrastaram-se por três décadas de confrontos.

Em 1998, um acordo de paz pôs fim ao conflito, mas deixou o estatuto final da Irlanda do Norte indefinido (mantendo a Irlanda do Norte no Reino Unido, mas estabelecendo que o seu estatuto futuro pode ser decidido por referendo se a maioria assim o desejar).

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Também hoje, o Presidente dos EUA teve uma reunião com a homóloga Irlandesa, Catherine Connolly, crítica da política da Administração Trump.

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