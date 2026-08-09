“Não nos surpreenderia” se morresse: saúde do líder iraniano gera especulação no regime. Vídeo de 12 segundos aumenta o mistério

Após as especulações, o Irão divulgou o primeiro video do líder iraniano desde o início da guerra. Mas não resolve o mistério.

Após vários meses sem uma única aparição pública, o topo do regime iraniano está a começar a especular acerca do estado de saúde de Mojtaba Khamenei, atual líder do Irão escolhido após a morte do seu pai, Ali Khamenei, no primeiro dia de conflito com os EUA e Israel.

O único encontro até agora conhecido desde o ataque que feriu Mojtaba Khamenei - além de ter matado os pais, a mulher e um filho - foi com o Presidente Masoud Pezeshkian. Mas até esse encontro está a ser posto em causa pelos “escalões mais altos do poder de ayatollah”, de acordo com o IranWire, portal de oposição iraniano, que acreditam que Khamenei estará em "estado crítico".

“Não nos surpreenderia se em breve recebêssemos notícias do seu martírio”, afirmou uma das fontes do gabinete de Pezeshkian, referindo-se à morte do atual líder iraniano.

O encontro com o Presidente está a levantar dúvidas por inúmeros motivos: o maior relacionado com o local da reunião. Os dois não se encontraram na residência oficial do líder, mas sim num carro com vidros fumados, onde, segundo a imprensa local, Pezeshkian não pôde ver nem tocar no líder.

Embora admita que a comunicação com Mojtaba Khamenei é “muito difícil”, Masou Pezeshkian garante ser uma mais-valia. “A comunicação com ele é muito difícil de momento, mas a sua presença é, sem dúvida, um grande trunfo para nós, permitindo-nos prosseguir”, frisou o Presidente.

Após as especulações, o Irão decidiu divulgar as primeiras imagens do líder através da agência de notícias Mehr na rede social Telegram. No entanto, trata-se de um vídeo de 12 segundos, sem áudio, data ou local - o que não resolve o mistério.