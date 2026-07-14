terça-feira, 14 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

"Não me vais voltar a humilhar": jornalista espanhola desaba em lágrimas e abandona emissão em direto

O presidente da emissora garantiu que a apresentadora recebeu um pedido de desculpas “tanto privado, como público” seu e do colega apresentador, que acusa de humilhação.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
"Não me vais voltar a humilhar": jornalista espanhola desaba em lágrimas e abandona emissão em direto
@martagomezmontero_

Menino de três anos morre após cair do quarto andar de hotel no Chipre. Pai fica detido por suspeitas de negligência

A jornalista da emissora pública espanhola TVE, Marta García Montero, surpreendeu os telespectadores do programa de televisão “Malas Lenguas Noche”, emitido na noite de sábado, após fazer um discurso em lágrimas e abandonar o programa. A apresentadora acusou o colega de emissão, Jesús Cintora, de maus-tratos e humilhação. 

No momento imediatamente antes do discurso de Marta Montero, o debate centrava-se nas declarações de Alberto Núñez Feijóo, do Partido Popular, que considerou o absentismo laboral “um cancro”. Após o pedido do colega para comentar, Marta afirmou: “Não vou responder-te, lamento. Não me vais voltar a humilhar, sinto-me profundamente humilhada. Aguentei muito tempo, aguentei para pagar as faturas, aguentei pelos meus filhos”, começa por dizer, já emocionada. 

Jesús, o seu colega, ouvia atentamente as palavras da colega em silêncio, enquanto esta prosseguia, citando Gabriel García Marquez, Nobel da Literatura. “No livro ‘Ninguém escreve ao Coronel', a protagonista pergunta-lhe no final ‘O que vamos comer?’ ‘Merda’, diz o protagonista. Pois eu, Cintora, prefiro comer merda”, afirmou em lágrimas, levantando-se de seguida enquanto retirava o microfone do programa. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O colega, Jesús Cintora, ainda a questiona sobre o que estava a acontecer, mas não obteve resposta, dizendo apenas aos telespectadores e convidados “decidiu ir embora. Ela lá saberá”.

Mais tarde, o presidente da RTVE lamentou o episódio, afirmando que a jornalista voltará ao serviço com normalidade. "Eu falo disto abertamente. Para esta Direção, a dignidade das pessoas está acima de qualquer consideração", garantiu José Pablo López, citado pelo El Mundo.

O presidente garantiu ainda que a apresentadora recebeu um pedido de desculpas “tanto privado como público” seu e do colega apresentador, que acusa de humilhação.

Temas

Espanha
TVE
Emissora televisiva
Apresentadora de televisão
Redes sociais

Leia também

Reino Unido pretende mudar lei de imigração para deportar pedófilo paquistanês condenado em 2012

A ministra britânica garante que o Reino Unido irá reunir todos os esforços para que a deportação se concretize.
Reino Unido pretende mudar lei de imigração para deportar pedófilo paquistanês condenado em 2012

"Não me vais voltar a humilhar": jornalista espanhola desaba em lágrimas e abandona emissão em direto

O presidente da emissora garantiu que a apresentadora recebeu um pedido de desculpas “tanto privado, como público” seu e do colega apresentador, que acusa de humilhação.
"Não me vais voltar a humilhar": jornalista espanhola desaba em lágrimas e abandona emissão em direto

Concessionários em Itália impedem clientes de comer refeições preparadas em casa. Polémica está a dividir o país

Levar comida preparada em casa para a praia pode transformar-se num problema em várias zonas de Itália. Apesar de a lei permitir que os banhistas consumam refeições trazidas de casa, há concessionários que proíbem essa prática e encaminham os clientes para os bares e restaurantes dos estabelecimentos, alimentando uma polémica que volta a dividir o país.
Concessionários em Itália impedem clientes de comer refeições preparadas em casa. Polémica está a dividir o país

Mais vistos

Destaques