"Não me vais voltar a humilhar": jornalista espanhola desaba em lágrimas e abandona emissão em direto

O presidente da emissora garantiu que a apresentadora recebeu um pedido de desculpas “tanto privado, como público” seu e do colega apresentador, que acusa de humilhação.

A jornalista da emissora pública espanhola TVE, Marta García Montero, surpreendeu os telespectadores do programa de televisão “Malas Lenguas Noche”, emitido na noite de sábado, após fazer um discurso em lágrimas e abandonar o programa. A apresentadora acusou o colega de emissão, Jesús Cintora, de maus-tratos e humilhação.

No momento imediatamente antes do discurso de Marta Montero, o debate centrava-se nas declarações de Alberto Núñez Feijóo, do Partido Popular, que considerou o absentismo laboral “um cancro”. Após o pedido do colega para comentar, Marta afirmou: “Não vou responder-te, lamento. Não me vais voltar a humilhar, sinto-me profundamente humilhada. Aguentei muito tempo, aguentei para pagar as faturas, aguentei pelos meus filhos”, começa por dizer, já emocionada.

Jesús, o seu colega, ouvia atentamente as palavras da colega em silêncio, enquanto esta prosseguia, citando Gabriel García Marquez, Nobel da Literatura. “No livro ‘Ninguém escreve ao Coronel', a protagonista pergunta-lhe no final ‘O que vamos comer?’ ‘Merda’, diz o protagonista. Pois eu, Cintora, prefiro comer merda”, afirmou em lágrimas, levantando-se de seguida enquanto retirava o microfone do programa.

O colega, Jesús Cintora, ainda a questiona sobre o que estava a acontecer, mas não obteve resposta, dizendo apenas aos telespectadores e convidados “decidiu ir embora. Ela lá saberá”.

Mais tarde, o presidente da RTVE lamentou o episódio, afirmando que a jornalista voltará ao serviço com normalidade. "Eu falo disto abertamente. Para esta Direção, a dignidade das pessoas está acima de qualquer consideração", garantiu José Pablo López, citado pelo El Mundo.

O presidente garantiu ainda que a apresentadora recebeu um pedido de desculpas “tanto privado como público” seu e do colega apresentador, que acusa de humilhação.