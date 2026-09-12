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"Nada menos do que milagroso": jovem de 15 anos sobrevive três dias em cima de barco virado no Alasca. Primo e irmão não sobreviveram

Familiares contaram à imprensa norte-americana que Parker passou grande parte dos dias de joelhos na embarcação, a rezar para ser encontrado.
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Há histórias de sobrevivência que arrepiam - e quando envolve crianças, é impossível ficar indiferente. 

Um adolescente de 15 anos foi resgatado com vida após estar três dias em cima da parte de baixo de um barco de pesca, que se virou no mar ao largo do Alasca. 

Trata-se de Parker Toolie-Noongwook, que sobreviveu durante três dias sem comida nem água. A Guarda Costeira norte-americana descreve o episódio como “nada menos do que milagroso”.

Tudo aconteceu enquanto o jovem pescava com o irmão, Sidney, e com o primo. A embarcação, de cerca de 5,5 metros de comprimento, virou-se no mar durante uma tempestade. Sidney e o primo não sobreviveram.

Segundo o que Parker contou à família após o salvamento, citado pela NBC News, uma linha de pesca ficou presa no motor da embarcação, deixando o barco à deriva ainda antes da tempestade, que só veio horas depois. 

Após a embarcação virar, Sidney tentou alcançar um colete salva-vidas, mas sem sucesso, tendo morrido no dia da tempestade. Já o primo, ainda passou a primeira noite com Parker. No entanto, durante a madrugada, terá “entrado em pânico”. "O nosso primo começou a entrar em desespero e atirou-se à água. Nadou apenas um metro e meio ou dois metros e acabou por se afogar", contou Darren, irmão de Parker e Sidney, à imprensa norte-americana.

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O alerta às autoridades foi dado logo após o barco não ter regressado no domingo a Savoonga, localidade de onde tinha partido na sexta-feira. No entanto, as condições meteorológicas impediram o início imediato das buscas.

"As pessoas não sobrevivem a este tipo de situação. Não sobrevivem a uma noite nestas condições, muito menos em águas a cerca de quatro graus Celsius", afirmou o Capitão-Tenente Jonathon Resch, da Guarda Costeira norte-americana.

Familiares contaram à imprensa que Parker passou grande parte dos dias de joelhos na embarcação, a rezar para ser encontrado.

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