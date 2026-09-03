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Músico e família assassinados na própria casa no México. Filho de seis anos foi o único que sobreviveu

Jonathan Meléndez, teclista da banda Camilo Séptimo, foi encontrado morto juntamente com a mulher grávida, a filha de três anos e uma jovem de 21 anos, que trabalhava com a família. Já foram detidos dois homens na sequência do ataque.
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Músico e família assassinados na própria casa no México. Filho de seis anos foi o único que sobreviveu
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Gracindo Jr. Morreu uma das caras mais conhecidas das novelas brasileiras em Portugal

Uma família foi alvo de uma tragédia em Atizapán de Zaragoza, no Estado do México. Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, músico, compositor e teclista da banda mexicana Camilo Séptimo, foi encontrado morto dentro de casa juntamente com a mulher, que estava grávida, a filha de três anos e uma jovem de 21 anos, que trabalhava com a família como ama.

O crime aconteceu esta terça-feira, dia 1 de setembro, num apartamento do complexo residencial Grand Viure, na zona de Bosque Esmeralda. As autoridades foram alertadas depois de terem sido ouvidos gritos e disparos no interior da habitação.

Quando os agentes chegaram ao local, perto da meia-noite, encontraram quatro vítimas mortais. Segundo a Reuters, um menino de seis anos, filho do músico, estava também dentro da habitação, mas foi encontrado vivo e sem sinais de violência. Foi posteriormente entregue a familiares.

As autoridades mexicanas indicaram que o ataque terá ocorrido entre as 17h30 e as 19h40. Duas das vítimas foram encontradas amarradas com fita adesiva. A filha do casal, de três anos, apresentava um ferimento provocado por arma de fogo na cabeça, enquanto a quarta vítima tinha sido atingida nas costas.

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A mulher de Jonathan Meléndez tinha 35 anos e estava grávida de cerca de quatro meses.

O cão da família também foi encontrado morto, com as patas amarradas.

Dois suspeitos detidos

Poucas horas depois da descoberta dos corpos, as autoridades anunciaram a detenção de dois homens que estão a ser investigados pela sua possível participação no homicídio múltiplo.

De acordo com a CNN Portugal, um deles foi identificado como Diego Sebastián “N”, apresentado pelas autoridades como sócio de Jonathan Meléndez. O segundo suspeito é Gerardo “N”.

Segundo a Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Diego Sebastián “N” terá aproveitado a relação de confiança que mantinha com a vítima para conseguir entrar na habitação. As autoridades consideram-no um provável autor do homicídio múltiplo, mas a investigação continua e os suspeitos não foram condenados.

As detenções aconteceram em menos de 12 horas após a descoberta dos corpos.

Gerardo “N” é investigado pela sua possível intervenção no crime. As autoridades procuram agora esclarecer exatamente qual terá sido o papel de cada um dos suspeitos.

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Uma possível ligação aos negócios do músico

Uma das linhas de investigação está relacionada com a relação profissional entre Jonathan Meléndez e Diego Sebastián.

Os dois teriam negócios através de plataformas digitais. Algumas informações divulgadas pela imprensa mexicana apontam para a existência de um conflito financeiro entre os dois, relacionado com uma quantia próxima dos 300 mil pesos mexicanos.

Esse possível conflito é, contudo, uma linha de investigação e não um motivo oficialmente estabelecido pelas autoridades.

As primeiras informações sobre o local do crime indicam ainda que não existiam sinais evidentes de entrada forçada, circunstância que está a ser analisada pelos investigadores.

Quem era Jonathan Meléndez?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conhecido artisticamente como Honas, tinha 38 anos e era teclista, compositor e produtor musical.

Era um dos elementos da banda mexicana Camilo Séptimo, grupo associado aos géneros synthpop e indie rock, e formado na Cidade do México. Meléndez integrou a formação desde os primeiros anos do projeto e tornou-se uma das figuras ligadas ao percurso da banda.

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A notícia da sua morte provocou uma onda de reações entre fãs e elementos da comunidade musical mexicana.

A própria Camilo Séptimo publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais, recordando o músico e lamentando a morte das vítimas.

"É com profunda tristeza, despedimo-nos do nosso querido irmão Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, Honas", escreveu a banda.

No comunicado, o grupo acrescentou: "Hoje honramos e celebramos a sua vida, a sua música, a sua luz e tudo o que partilhamos com aqueles de nós que tiveram a sorte de o conhecer e de percorrer este caminho ao seu lado."

A banda deixou ainda uma mensagem dirigida à família da jovem que trabalhava para o casal, reconhecendo também a sua perda.

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