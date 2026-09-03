Músico e família assassinados na própria casa no México. Filho de seis anos foi o único que sobreviveu

Jonathan Meléndez, teclista da banda Camilo Séptimo, foi encontrado morto juntamente com a mulher grávida, a filha de três anos e uma jovem de 21 anos, que trabalhava com a família. Já foram detidos dois homens na sequência do ataque.

Uma família foi alvo de uma tragédia em Atizapán de Zaragoza, no Estado do México. Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, músico, compositor e teclista da banda mexicana Camilo Séptimo, foi encontrado morto dentro de casa juntamente com a mulher, que estava grávida, a filha de três anos e uma jovem de 21 anos, que trabalhava com a família como ama.

O crime aconteceu esta terça-feira, dia 1 de setembro, num apartamento do complexo residencial Grand Viure, na zona de Bosque Esmeralda. As autoridades foram alertadas depois de terem sido ouvidos gritos e disparos no interior da habitação.

Quando os agentes chegaram ao local, perto da meia-noite, encontraram quatro vítimas mortais. Segundo a Reuters, um menino de seis anos, filho do músico, estava também dentro da habitação, mas foi encontrado vivo e sem sinais de violência. Foi posteriormente entregue a familiares.

As autoridades mexicanas indicaram que o ataque terá ocorrido entre as 17h30 e as 19h40. Duas das vítimas foram encontradas amarradas com fita adesiva. A filha do casal, de três anos, apresentava um ferimento provocado por arma de fogo na cabeça, enquanto a quarta vítima tinha sido atingida nas costas.

A mulher de Jonathan Meléndez tinha 35 anos e estava grávida de cerca de quatro meses.

O cão da família também foi encontrado morto, com as patas amarradas.

Dois suspeitos detidos

Poucas horas depois da descoberta dos corpos, as autoridades anunciaram a detenção de dois homens que estão a ser investigados pela sua possível participação no homicídio múltiplo.

De acordo com a CNN Portugal, um deles foi identificado como Diego Sebastián “N”, apresentado pelas autoridades como sócio de Jonathan Meléndez. O segundo suspeito é Gerardo “N”.

Segundo a Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Diego Sebastián “N” terá aproveitado a relação de confiança que mantinha com a vítima para conseguir entrar na habitação. As autoridades consideram-no um provável autor do homicídio múltiplo, mas a investigação continua e os suspeitos não foram condenados.

As detenções aconteceram em menos de 12 horas após a descoberta dos corpos.

Gerardo “N” é investigado pela sua possível intervenção no crime. As autoridades procuram agora esclarecer exatamente qual terá sido o papel de cada um dos suspeitos.

Uma possível ligação aos negócios do músico

Uma das linhas de investigação está relacionada com a relação profissional entre Jonathan Meléndez e Diego Sebastián.

Os dois teriam negócios através de plataformas digitais. Algumas informações divulgadas pela imprensa mexicana apontam para a existência de um conflito financeiro entre os dois, relacionado com uma quantia próxima dos 300 mil pesos mexicanos.

Esse possível conflito é, contudo, uma linha de investigação e não um motivo oficialmente estabelecido pelas autoridades.

As primeiras informações sobre o local do crime indicam ainda que não existiam sinais evidentes de entrada forçada, circunstância que está a ser analisada pelos investigadores.

Quem era Jonathan Meléndez?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conhecido artisticamente como Honas, tinha 38 anos e era teclista, compositor e produtor musical.

Era um dos elementos da banda mexicana Camilo Séptimo, grupo associado aos géneros synthpop e indie rock, e formado na Cidade do México. Meléndez integrou a formação desde os primeiros anos do projeto e tornou-se uma das figuras ligadas ao percurso da banda.

A notícia da sua morte provocou uma onda de reações entre fãs e elementos da comunidade musical mexicana.

A própria Camilo Séptimo publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais, recordando o músico e lamentando a morte das vítimas.

"É com profunda tristeza, despedimo-nos do nosso querido irmão Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, Honas", escreveu a banda.

No comunicado, o grupo acrescentou: "Hoje honramos e celebramos a sua vida, a sua música, a sua luz e tudo o que partilhamos com aqueles de nós que tiveram a sorte de o conhecer e de percorrer este caminho ao seu lado."

A banda deixou ainda uma mensagem dirigida à família da jovem que trabalhava para o casal, reconhecendo também a sua perda.