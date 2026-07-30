Mulher troca travão pelo acelerador e invade café no Egito. Há 15 feridos

Pelo menos quinze pessoas ficaram feridas depois de um automóvel invadir um café na estância balnear de Ain Sokhna no nordeste do Egito, na costa do Mar Vermelho.
Segundo a imprensa local, a mulher estava a aprender a conduzir e seguia acompanhada pelo marido, que lhe dava instruções no momento do acidente. Durante a manobra, terá confundido os pedais do acelerador e do travão, perdendo o controlo da viatura, que acabou por invadir o terraço do estabelecimento.
Clientes surpreendidos pelo embate
O carro entrou no café, atingindo várias pessoas que se encontravam no interior e na zona exterior do estabelecimento. O impacto provocou momentos de pânico entre clientes e funcionários, que tentaram prestar auxílio às vítimas até à chegada dos meios de emergência.
Os serviços de socorro deslocaram-se rapidamente ao local e transportaram os feridos para o complexo médico de Suez, que declarou o estado de emergência. As vítimas sofreram ferimentos de gravidade variável, como fraturas e contusões, e hematomas e escoriações, mas até ao momento ninguém corre perigo de vida, de acordo com fontes médicas citadas pela agência de notícias espanhola EFE.