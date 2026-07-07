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Mulher que tentou matar ex-companheiro com chocolate envenenado condenada a 12 anos e meio de prisão

O Supremo Tribunal de Espanha confirmou a condenação de uma mulher que tentou matar o ex-companheiro oferecendo-lhe uma tablete de chocolate com uma dose letal de tálio, entregue através do filho de sete anos. A vítima sobreviveu, mas ficou cega e com sequelas permanentes
Redação
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Mulher que tentou matar ex-companheiro com chocolate envenenado condenada a 12 anos e meio de prisão

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O Supremo Tribunal de Espanha confirmou a condenação de 12 anos e meio de prisão de uma mulher que tentou matar o ex-companheiro através de uma tablete de chocolate contaminada com uma dose letal de tálio, substância habitualmente utilizada em venenos para ratos.

O crime ocorreu em junho de 2020, na cidade de León, e a decisão agora conhecida rejeita o recurso apresentado pela arguida, mantendo na íntegra a condenação aplicada pelas instâncias inferiores.

Filho de sete anos entregou o chocolate ao pai

Segundo os factos dados como provados pelo tribunal, a relação entre o antigo casal deteriorou-se após a separação, sobretudo devido aos conflitos relacionados com as visitas dos dois filhos.

Os juízes concluíram que a mulher preparou uma tablete de chocolate contendo uma dose letal de tálio e entregou-a ao filho de sete anos, dizendo-lhe que não a poderia comer em circunstância alguma.

A criança recebeu instruções para entregar o chocolate ao pai e convencê-lo a consumi-lo, o que acabou por acontecer.

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Vítima sobreviveu, mas ficou com sequelas permanentes

Apesar de ter sobrevivido, o homem sofreu uma intoxicação grave e necessitou de 705 dias de recuperação, dos quais 75 foram passados em estado crítico.

Ficou com sequelas permanentes, incluindo:

  • cegueira;

  • necessidade de utilizar bengala para caminhar;

  • marcha lenta e instável;

  • lesões moderadas no sistema nervoso.

Em novembro de 2021 foi-lhe reconhecida uma situação de incapacidade permanente absoluta.

Supremo considera prova "além de qualquer dúvida razoável"

Na decisão, o Supremo espanhol considera que ficou demonstrada, "além de qualquer dúvida razoável", a participação ativa da arguida na tentativa de homicídio.

Os magistrados destacam vários elementos considerados decisivos para sustentar a condenação, entre os quais:

  • o relacionamento conflituoso entre o antigo casal;

  • a entrega do chocolate através do filho menor;

  • a coincidência temporal entre a ingestão e o aparecimento dos sintomas;

  • a compatibilidade clínica com uma intoxicação por tálio;

  • a exclusão de outras possíveis fontes de contaminação;

  • o comportamento da arguida após o estado de saúde da vítima se agravar.

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O tribunal rejeitou igualmente o argumento da defesa de que cada um destes indícios deveria ser analisado isoladamente, salientando que a prova indiciária exige uma apreciação conjunta dos factos.

Com esta decisão, fica definitivamente confirmada a pena de 12 anos e seis meses de prisão aplicada à mulher pela tentativa de homicídio do ex-companheiro.

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