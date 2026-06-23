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Mulher portuguesa morre após queda de 70 metros em falésia na Galiza

A vítima foi resgatada por um helicóptero do Serviço de Salvamento Marítimo.
Redação
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Mulher portuguesa morre após queda de 70 metros em falésia na Galiza
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Uma cidadã portuguesa morreu no passado domingo, dia 21 de junho, ao cair de uma falésia com cerca de 70 metros em Cabo Prior, na Galiza, Espanha.

Segundo informação avançada pelo jornal local La Voz de Galicia, que informou a nacionalidade da vítima, a mulher de 30 anos terá escorregado quando se preparava para iniciar um percurso de escalada com amigos.

A mulher "embateu contra as rochas e não havia forma de chegar até ela", explica uma testemunha, que deu o alerta às autoridades, citada pela agência Europa Press.

A vítima foi resgatada por um helicóptero do Serviço de Salvamento Marítimo. Foi transportada para a zona do farol, onde foi declarado o óbito.

Temas

Espanha
Galiza
Queda Falésia
Acidente Escalada Galiza
Falésia Cabo Prior

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