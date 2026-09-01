Mulher esfaqueia duas pessoas em Times Square e é abatida pela polícia

Uma tarde de verão transformou uma das zonas mais conhecidas de Nova Iorque num cenário de violência. Uma mulher armada com duas facas atacou pessoas que passavam por Times Square, desencadeando uma intervenção policial.

Uma mulher de 49 anos atacou duas pessoas com facas em plena Times Square e acabou por ser morta a tiro pela polícia. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos.

A mulher foi identificada pelas autoridades como Pamela Cisneros, residente em Queens. Segundo a chefe da Polícia de Nova Iorque, Jessica Tisch, a suspeita retirou duas facas de um saco e começou a ameaçar pessoas que circulavam na rua.

O primeiro ataque teve como vítima um homem de 68 anos, esfaqueado no abdómen. Cerca de 20 segundos depois, a mulher atacou outra pessoa, desta vez uma mulher de 32 anos, que acabou por morrer.

As autoridades não esclareceram se as duas vítimas eram turistas ou residentes de Nova Iorque, segundo a imprensa norte-americana.

Polícia tentou travar a mulher

Depois dos ataques, elementos da polícia tentaram dialogar com a mulher para que largasse as armas.

Segundo as autoridades norte-americanas, a suspeita recusou largar as facas e chegou a ameaçar os agentes que se encontravam no local.

Perante a situação, os elementos da polícia acabaram por disparar contra a mulher, que morreu.

As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do ataque, incluindo a sequência exata dos acontecimentos e o que terá levado a mulher a atacar as duas vítimas.