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Mulher entra em trabalho de parto e dá à luz numa mota a caminho de hospital no Vietname

O parto aconteceu às 32 semanas de gestação. A mãe e o bebé receberam assistência médica pouco depois de chegarem à unidade hospitalar e, segundo meios internacionais, estão a recuperar bem.
Redação
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Mulher entra em trabalho de parto e dá à luz numa mota a caminho de hospital no Vietname

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Uma mulher de 25 anos deu à luz enquanto seguia de mota para o hospital com o marido, no Vietname, depois de ter começado a sentir fortes dores abdominais. O bebé nasceu antes de o casal conseguir chegar ao destino, e terá ficado dentro dos calções com o cordão umbilical ainda ligado à mãe.

O episódio aconteceu no início de agosto e chamou a atenção depois de imagens do momento terem sido partilhadas nas redes sociais.

Segundo meios de comunicação internacionais, a mulher estava grávida de 32 semanas, quando começou a sentir dores abdominais e se dirigiu, de imediato, para um hospital na província de Thai Nguyen.

Bebé nasceu durante a viagem

O casal optou por fazer o percurso de mota, mas a viagem acabou por ser interrompida pelo nascimento do bebé.

Nas imagens, é possível ver a mãe descalça, de pé no veículo, enquanto a equipa hospitalar presta assistência ao bebé, que terá ficado dentro dos calções.

A mãe foi, cuidadosamente, retirada da mota e levada para a sala de partos.

Parto aconteceu oito semanas antes do previsto

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O nascimento ocorreu às 32 semanas de gestação, o que significa que o bebé nasceu prematuramente.

Apesar disso, as informações divulgadas indicam que o recém-nascido apresentava uma condição estável depois de receber assistência médica, bem como a mãe da criança.

Segundo os médicos, esta era a quarta gravidez da mulher.

Temas

Parto
Mota
Vietname
Mulher 25 anos
32 semanas

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