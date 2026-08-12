Mulher entra em trabalho de parto e dá à luz numa mota a caminho de hospital no Vietname

Uma mulher de 25 anos deu à luz enquanto seguia de mota para o hospital com o marido, no Vietname, depois de ter começado a sentir fortes dores abdominais. O bebé nasceu antes de o casal conseguir chegar ao destino, e terá ficado dentro dos calções com o cordão umbilical ainda ligado à mãe.
O episódio aconteceu no início de agosto e chamou a atenção depois de imagens do momento terem sido partilhadas nas redes sociais.
Segundo meios de comunicação internacionais, a mulher estava grávida de 32 semanas, quando começou a sentir dores abdominais e se dirigiu, de imediato, para um hospital na província de Thai Nguyen.
Bebé nasceu durante a viagem
O casal optou por fazer o percurso de mota, mas a viagem acabou por ser interrompida pelo nascimento do bebé.
Nas imagens, é possível ver a mãe descalça, de pé no veículo, enquanto a equipa hospitalar presta assistência ao bebé, que terá ficado dentro dos calções.
A mãe foi, cuidadosamente, retirada da mota e levada para a sala de partos.
Parto aconteceu oito semanas antes do previsto
O nascimento ocorreu às 32 semanas de gestação, o que significa que o bebé nasceu prematuramente.
Apesar disso, as informações divulgadas indicam que o recém-nascido apresentava uma condição estável depois de receber assistência médica, bem como a mãe da criança.
Segundo os médicos, esta era a quarta gravidez da mulher.