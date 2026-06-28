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Mulher e filhos de jogador argentino encontrados mortos após sismos na Venezuela

Família de Lucas Trejo, defesa do Deportivo La Guaira, foi localizada nos escombros de um prédio que desabou em Playa Grande. Jogador chegou a pedir ajuda nas redes sociais para encontrar a mulher e os filhos.
Redação
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Mulher e filhos de jogador argentino encontrados mortos após sismos na Venezuela
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A tragédia provocada pelos sismos na Venezuela fez mais três vítimas ligadas ao futebol. A mulher e os dois filhos do jogador argentino Lucas Trejo foram encontrados mortos este sábado, após vários dias de buscas nos escombros de um edifício que colapsou na região de Playa Grande.

As vítimas foram identificadas como Yani Maranella, mulher do defesa do Deportivo La Guaira, e os dois filhos do casal, Aarón e Ainhoa Trejo. A família encontrava-se no complexo residencial onde vivia, localizado no estado de La Guaira, uma das zonas mais afetadas pelos fortes abalos que atingiram o país.

Durante os dias em que a família permaneceu desaparecida, Lucas Trejo recorreu às redes sociais para pedir ajuda na tentativa de localizar a mulher e os filhos. O jogador partilhou fotografias dos familiares e apelou a informações que pudessem ajudar as equipas de resgate nas buscas.

O Deportivo La Guaira confirmou a morte dos familiares do jogador através de uma publicação nas redes sociais, manifestando solidariedade para com Lucas Trejo e todas as pessoas afetadas pela tragédia.

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Buscas terminaram após dias de incerteza

A família do jogador argentino estava desaparecida desde o colapso do edifício provocado pelos sismos. As equipas de emergência mantiveram operações de busca durante vários dias, numa tentativa de encontrar sobreviventes entre os destroços.

O caso de Lucas Trejo junta-se a uma longa lista de histórias dramáticas deixadas pelos sismos que devastaram várias regiões da Venezuela. O balanço mais recente aponta para 1.430 mortos e mais de 3.200 feridos, enquanto prosseguem as operações de socorro e localização de vítimas.

Entre os mortos estão também dezenas de pessoas com ligação a Portugal. O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou a morte de 51 portugueses e lusodescendentes e indicou que 84 permanecem desaparecidos ou incontactáveis.

Dos 51 mortos, 44 são lusodescendentes, seis têm nacionalidade portuguesa e um adquiriu a nacionalidade portuguesa por casamento. Entre as vítimas mortais contam-se ainda sete crianças e 44 adultos.

Venezuela vive corrida contra o tempo

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As equipas de resgate continuam no terreno à procura de possíveis sobreviventes, numa corrida contra o tempo após os fortes sismos que atingiram várias zonas do país sul-americano.

Nas últimas horas, um dos momentos de maior esperança surgiu com o resgate de uma bebé de nove meses, encontrada viva após mais de 72 horas debaixo dos escombros por equipas norte-americanas de busca e salvamento.

O salvamento da criança, divulgado em vídeo pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, tornou-se um dos símbolos da luta das equipas de emergência para encontrar sobreviventes no meio da destruição.

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