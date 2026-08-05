Mulher detida após esfaquear quatro homens no centro de Londres

O ataque ocorreu no início desta tarde, em plena luz do dia, numa das zonas mais movimentadas da capital britânica. As autoridades apreenderam uma tesoura que poderá ter sido utilizada como arma do crime.

Quatro homens foram esfaqueados esta quarta-feira em Covent Garden, no centro de Londres, num ataque que levou à mobilização de um forte dispositivo policial e de meios de emergência.

Segundo a Polícia Metropolitana de Londres, citada pela Reuters, as vítimas, com idades entre os 34 e os 52 anos, foram encontradas com ferimentos provocados por arma branca na Endell Street, tendo recebido assistência no local antes de serem transportadas para um hospital especializado em trauma. Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre o estado clínico dos quatro homens.

Suspeita detida no local

Uma mulher, na casa dos 40, foi detida no local por suspeitas de agressão e posse de uma arma ofensiva.

De acordo com a polícia, foi apreendida uma tesoura que poderá ter sido utilizada no ataque. A investigação prossegue para esclarecer as circunstâncias do incidente e determinar o que esteve na origem da agressão.

Segundo a mesma fonte, as autoridades acreditam ser um "incidente relacionado com a saúde mental".