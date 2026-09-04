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Mulher de 25 anos detida por matar primo marroquino em Ceuta

O jovem de nacionalidade marroquina encontrava-se na casa da família quando ocorreu uma discussão que terminou em tragédia. A Polícia Nacional investiga agora as circunstâncias da morte.
Redação
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Uma mulher de nacionalidade espanhola, de 25 anos, foi detida pela Polícia Nacional em Ceuta por ser suspeita da morte do primo, um jovem marroquino que se encontrava em situação irregular em Espanha.

O homicídio ocorreu na manhã desta quinta-feira, numa habitação situada na zona do antigo Poblado de Regulares. Segundo avança a agência EFE com base em fontes policiais, os dois familiares terão iniciado uma discussão e a mulher terá usado uma faca durante o confronto.

O jovem, cuja idade está estimada entre os 25 e os 30 anos, sofreu ferimentos no peito e acabou por morrer.

Polícia investiga o que aconteceu dentro da habitação

A ocorrência foi registada por volta das 07h00. Quando os agentes chegaram à residência, encontraram o homem já sem vida.

A Polícia Nacional iniciou de imediato as diligências para perceber como começou a discussão e o que aconteceu nos momentos que antecederam a agressão. Foram recolhidos testemunhos e realizadas as primeiras perícias no local.

O corpo foi posteriormente levantado pelas autoridades.

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Mulher tem antecedentes de problemas de saúde mental

A Delegação do Governo em Ceuta indicou à EFE que a mulher detida tem antecedentes de problemas de saúde mental diagnosticados e de consumo de substâncias.

A mulher permanece sob custódia policial enquanto prosseguem as diligências destinadas a esclarecer as circunstâncias exatas da morte.

Vítima estava a viver na casa da família

De acordo com a EFE, o jovem marroquino estava a residir na casa da prima, uma habitação de três pisos onde também se encontravam outros familiares.

Contudo, a mesma fonte esclarece que não se sabe, até ao momento, se o homem é um dos migrantes que entraram em Ceuta no final de julho.

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