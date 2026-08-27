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Moscovo ameaça Londres com ataques a alvos militares britânicos após anúncio de apoio à produção de mísseis para a Ucrânia

Moscovo afirma veemente que a União Europeia (com destaque para Alemanha, França e Reino Unido) está diretamente envolvida na guerra da Ucrânia. 
Redação
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Moscovo ameaça Londres com ataques a alvos militares britânicos após anúncio de apoio à produção de mísseis para a Ucrânia
AP

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“Já alertamos repetidamente que a resposta aos ataques ucranianos realizados com armas britânicas em território russo, poderia visar quaisquer instalações e equipamentos militares britânicos, dentro ou fora da Ucrânia", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova.

Moscovo afirma veemente que a União Europeia (com destaque para Alemanha, França e Reino Unido) está diretamente envolvida na guerra da Ucrânia. 

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