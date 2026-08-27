Moscovo afirma veemente que a União Europeia (com destaque para Alemanha, França e Reino Unido) está diretamente envolvida na guerra da Ucrânia.

A Rússia ameaçou atacar alvos militares do Reino Unido dentro e fora da Ucrânia após o anúncio de que Londres iria permitir que a Ucrânia acedesse a “tecnologia secreta” para produzir mísseis de cruzeiro, permitindo que Kiev lance mais ataques para a Rússia. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, numa visita a Kiev.

“Já alertamos repetidamente que a resposta aos ataques ucranianos realizados com armas britânicas em território russo, poderia visar quaisquer instalações e equipamentos militares britânicos, dentro ou fora da Ucrânia", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova.

Moscovo afirma veemente que a União Europeia (com destaque para Alemanha, França e Reino Unido) está diretamente envolvida na guerra da Ucrânia.