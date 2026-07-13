Morte de ex-deputada conservadora britânica Ann Widdecombe está a ser investigada como terrorismo

O alerta para a morte da deputada só foi dado após esta não ter comparecido numa entrevista televisiva agendada para a tarde do ataque.

A morte da antiga deputada britânica Ann Widdecombe está a ser investigada como ato de terrorismo, de acordo com informação da polícia divulgada esta segunda-feira.

Recorde-se que o corpo da deputada conservadora de 78 anos foi encontrado na quinta-feira na sua casa.

O suspeito é um homem de 28 anos, inicialmente detido por suspeita de homicídio. Foi novamente detido por suspeita de “prática, preparação ou instigação de atos de terrorismo”, de acordo com o informado pela unidade de contraterrorismo da polícia britânica.

Embora as autoridades tivessem confirmado que o crime não apontava para terrorismo, houve “novas informações e provas que justificam que a investigação seja conduzida pela unidade de contraterrorismo", afirmou o responsável nacional pela unidade, Laurence Taylor, acrescentando que estão a ser seguidas "várias linhas de investigação para apurar a motivação do ataque".

Ann Widdecombe foi encontrada morta na sua casa, isolada numa aldeia rural no sudoeste de Inglaterra. A vítima apresentava ferimentos graves quando foi encontrada, embora não tenham sido revelados mais detalhes.

De acordo com as perícias iniciais, Widdecome terá sido atacada às 12h30 de quarta-feira. O alerta só foi dado após a deputada não ter comparecido numa entrevista televisiva agendada para essa tarde.