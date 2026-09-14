Morreu Pavlo Sadokha, líder da comunidade ucraniana em Portugal

Pavlo Sadokha, presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal e vice-presidente do Congresso Mundial Ucraniano para a Europa do Sul, morreu domingo, aos 56 anos. A morte foi confirmada pela Embaixada da Ucrânia em Portugal

Pavlo Sadokha, presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal e vice-presidente do Congresso Mundial Ucraniano para a Europa do Sul, morreu no domingo, 13 de setembro, aos 56 anos.

A morte foi divulgada por várias comunidades ucranianas nas redes sociais e confirmada esta segunda-feira pela Embaixada da Ucrânia em Portugal. As autoridades ucranianas não indicaram a causa da morte.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Pavlo Sadokha, presidente de longa data da Associação dos Ucranianos em Portugal, vice-presidente do Ukrainian World Congress para a Europa do Sul e uma pessoa que dedicou mais de duas décadas da sua vida à Ucrânia e à comunidade ucraniana em Portugal”, afirmou a embaixada.

“Um forte defensor da Ucrânia”

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, lamentou a morte de Sadokha, descrevendo-o como “um dos raros líderes para quem a luta pela Ucrânia não tinha dias de folga ou férias”.

O governante destacou o trabalho desenvolvido pelo dirigente da comunidade ucraniana em Portugal ao longo de vários anos e, em particular, após o início da invasão russa da Ucrânia.

“Graças à sua integridade e energia incansável, a voz da Ucrânia em Portugal fez-se ouvir de forma constante, clara e intransigente”, afirmou Sybiha.

O ministro considerou a morte repentina de Sadokha “uma enorme perda para a comunidade ucraniana em Portugal e para toda a diáspora ucraniana”.

“Perdemos um forte defensor da Ucrânia, um conselheiro de confiança e uma pessoa luminosa com um grande coração”, acrescentou.

O presidente do Congresso Mundial Ucraniano, Pavlo Grod, também homenageou Sadokha, sublinhando que dedicou a vida “a servir a Ucrânia e o seu povo”.

Duas décadas de ativismo em Portugal

Sadokha era uma das figuras mais conhecidas da comunidade ucraniana em Portugal, tendo participado na organização de manifestações contra a agressão russa, em contactos com responsáveis políticos portugueses e em iniciativas de apoio à Ucrânia.

Entre as iniciativas que ajudou a promover encontrava-se a Marcha pela Paz, realizada anualmente em Lisboa, além de ações destinadas a divulgar a cultura e a História da Ucrânia e a apoiar refugiados ucranianos chegados a Portugal.

A Embaixada da Ucrânia destacou também o seu papel na campanha pelo reconhecimento do Holodomor como genocídio do povo ucraniano.

A família de Sadokha sobreviveu à fome que atingiu a Ucrânia soviética entre 1932 e 1933. Em 2006, a comunidade ucraniana realizou em Lisboa uma das primeiras iniciativas em memória das vítimas do Holodomor, seguindo-se anos de contactos e apelos junto de políticos e da sociedade portuguesa.

Portugal reconheceu o Holodomor como genocídio em 2017.

Atividade política e polémicas

O percurso de Sadokha ficou também marcado por posições políticas e por polémicas relacionadas com o seu passado de ativismo na Ucrânia.

O dirigente foi alvo de ameaças e de críticas de setores da esquerda portuguesa, nomeadamente devido à sua passagem como adjunto de um deputado do partido ucraniano Svoboda e às posições que assumiu relativamente a Stepan Bandera, figura nacionalista ucraniana controversa pelo seu papel durante a Segunda Guerra Mundial.

Nos últimos anos, Sadokha manteve uma posição pública de defesa do apoio de Portugal, da União Europeia e da NATO à Ucrânia na resistência à invasão russa.

A Embaixada da Ucrânia em Portugal recordou-o como um parceiro de longa data e alguém em quem podia contar “quando se tratava da Ucrânia e dos ucranianos”.

A morte de Pavlo Sadokha deixa a comunidade ucraniana em Portugal sem uma das suas principais vozes públicas, depois de mais de duas décadas de atividade em defesa dos interesses e da representação dos ucranianos no país.