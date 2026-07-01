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Morreu Victor Willis, a voz de “Y.M.C.A.” e um dos fundadores dos Village People

A informação foi avançada pela sua esposa nas redes sociais.
Redação
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Morreu Victor Willis, a voz de “Y.M.C.A.” e um dos fundadores dos Village People
AFP

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Victor Willis, vocalista principal e um dos membros fundadores dos Village People, morreu aos 74 anos. O cantor norte-americano, conhecido mundialmente por dar voz a um dos maiores êxitos da era disco, morreu esta terça-feira, 30 de junho, após uma “doença curta, mas agressiva”, segundo comunicado divulgado pela sua esposa nas redes sociais.

A notícia marca o fim da trajetória de uma das figuras mais reconhecidas da música popular das últimas décadas. Willis foi a voz principal de temas que atravessaram gerações, como “Y.M.C.A.”, “Go West” e “In the Navy”, canções que continuam presentes em festas, eventos desportivos e celebrações por todo o mundo, até em eventos políticos de Donald Trump.

Nascido no Texas, em 1951, completava 75 anos, hoje, dia 1 de julho.

Victor Willis começou a sua ligação à música ainda jovem, ao cantar num coro gospel da igreja do pai, que era pastor. Mais tarde, desenvolveu carreira no teatro e passou pela Broadway, antes de se juntar ao projeto que viria a transformar-se nos Village People.

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Em 1977, ao lado dos produtores Jacques Morali e Henri Belolo, ajudou a fundar os Village People, grupo que rapidamente se tornou um dos maiores símbolos da música disco. A estética extravagante da banda, marcada por personagens como o polícia, o marinheiro ou o trabalhador da construção civil, tornou-se uma das imagens mais reconhecidas da cultura pop.

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