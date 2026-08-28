Morreu o rei Harald V da Noruega: monarca mais velho da Europa tinha 89 anos

Harold V estava internado há cerca de uma semana no Hospital Nacional de Oslo.

O rei Harold V da Noruega, que se encontrava hospitalizado devido a complicações relacionadas com uma doença sanguínea, morreu aos 89 anos, anunciou hoje o Palácio Real norueguês.

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Sua Majestade o Rei Harald. O Rei Harald faleceu pacificamente no Hospital Nacional [Rikshospitalet] na sexta-feira, 28 de agosto, às 06:35" (05:35 em Lisboa), disse o palácio em comunicado.

Decano dos monarcas da Europa, Harold V sofria de anemia hemolítica, uma doença do sangue que provoca a destruição anormalmente rápida dos glóbulos vermelhos, e estava internado há cerca de uma semana no Hospital Nacional de Oslo.