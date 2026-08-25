Morreu Michael Wright, ator de “The Five Heartbeats” e “Oz”. Tinha 70 anos

Michael Wright, conhecido pelos papel de Eddie King Jr. no filme “The Five Heartbeats” e pela participação na série “Oz” morreu na quarta-feira. Tinha 70 anos.
De acordo com o revelado esta terça-feira pelo Los Angels Times, o ator morreu em Los Angels, devido a uma aparente insuficiência cardíaca. Além disso, Wright sofria da síndrome de Marchiafava-Bignami, uma doença neurológica rara que causa a destruição da mielina (a camada protetora dos nervos) e a morte de tecidos no corpo caloso, a estrutura cerebral que liga os dois lados do cérebro.
A morte foi confirmada pela sua mulher, Susan Wight, com uma publicação nas redes sociais, onde apela à privacidade da família durante o luto. "Michael, o teu trabalho viverá para sempre, mas o teu amor viverá ainda mais nos corações daqueles que te conheceram melhor", escreveu.
Nascido a 30 de abril de 1956, em Nova Iorque, Michael Wright iniciou a carreira na representação no final da década de 1970.
Ganhou maior notoriedade após interpretar Elias Taylor na minissérie “V”, de ficção científica. Entre outras produções das quais fez parte nessa altura estão "Miami Vice", "The Principal" e "Bedroom Eyes".
Foi o “The Five Heartbeats” que acabou por marcar a sua carreira: um filme dramático e musical de 1991 que retrata a ascensão e a queda de um grupo vocal de R&B ao longo de sete anos.
Nos anos 2000, integrou o elenco da série “Oz”, inicialmente previsto para participar em apenas um episódio. No entanto, acabou por ganhar um papel recorrente na produção. As décadas que se seguiram valeram-lhe papéis em produções como “Lionheart” e “Sugar Hill”.
Michael Wright deixa a mulher, Susan e cinco filhos: Manon Wright, Byron Barr, Brittney Briggs, Brianna Barr e Sir Barr. Tinha ainda um neto, o pequeno Yoko.