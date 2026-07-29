Morreu Kavinsky, o DJ francês que levou "Nightcall" ao mundo

O músico e produtor francês, conhecido pelo tema que marcou a banda sonora de Drive, foi encontrado morto em casa, em Paris. Tinha 50 anos.

O DJ e produtor francês Kavinsky, nome artístico de Vincent Belorgey, morreu aos 50 anos, depois de ter sido encontrado sem vida na sua residência, em Paris.

A notícia foi avançada pela imprensa local, que dá conta de que o artista foi encontrado na noite de terça-feira. As circunstâncias da morte não foram, para já, oficialmente esclarecidas. Segundo informações divulgadas pelo jornal Le Figaro, Kavinsky queixava-se de fortes dores de cabeça nos dias que antecederam à sua morte. Há, assim, possibilidade de ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Figura incontornável da música eletrónica francesa, Kavinsky alcançou projeção internacional em 2011 com "Nightcall", tema que integrou a banda sonora do filme Drive, realizado por Nicolas Winding Refn e protagonizado por Ryan Gosling.

A música tornou-se rapidamente um fenómeno global e ajudou a consolidar a estética synthwave, género inspirado nos sons eletrónicos das décadas de 1980 e 1990, influenciando uma nova geração de produtores e compositores.

Carreira marcada por um universo cinematográfico

Nascido em França, Vincent Belorgey criou a personagem Kavinsky no início dos anos 2000, apresentando-se como uma figura inspirada nos filmes de ficção científica e ação dos anos 80.

O seu álbum OutRun, lançado em 2013, reforçou essa identidade sonora e visual, tornando-se uma referência para os fãs da música eletrónica retro-futurista.

Ao longo da carreira colaborou com vários produtores e artistas internacionais e participou em festivais de música eletrónica um pouco por todo o mundo.

Regressou aos holofotes nos Jogos Olímpicos

Em 2024, Kavinsky voltou a ganhar destaque internacional ao participar na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, interpretando "Nightcall", perante milhões de espectadores em todo o mundo, lado da cantora belga Angèle e da banda francesa Phoenix.

A atuação foi elogiada e voltou a colocar o músico francês no centro das atenções, mais de uma década depois do lançamento do tema que marcou a sua carreira. De acordo com os dados oficiais da Billboard, a atuação gerou o minuto mais "Shazamado" da história da aplicação.