Morreu Jorge Messi, o pai que acompanhou Lionel Messi até ao topo. Tinha 68 anos

Jorge Messi foi uma das figuras mais importantes na carreira do filho.

O pai de Lionel Messi, Jorge Messi, morreu na madrugada deste sábado aos 68 anos. A notícia foi avançada pelo Infobae, um importante jornal digital nativo da América Latina, que refere a causa como “doença prolongada”.

Nascido em 1958, Jorge Messi era formado como técnico químico. Antes de iniciar a sua carreira profissional, chegou a ter o mesmo sonho que o filho. Jogou como médio nas camadas jovens do Newell’s, um percurso interrompido pelo serviço militar.

Nos anos 80, tornou-se gerente da fábrica Acindar, uma importante empresa siderúrgica da Argentina.

Jorge Messi foi uma das figuras mais importantes na carreira do filho. Geria todas as responsabilidades do argentino fora do campo e acompanhava-o em todas as aventuras que o levaram aos holofotes do futebol enquanto a sua mulher, Celia Cuccittini, garantia o cuidado dos outros três filhos do casal, Rodrigo, Matías e María Sol.

Era considerada uma figura discreta, mas a sua ausência no último Mundial de Futebol, onde a Argentina conquistou o segundo lugar após a derrota frente à Espanha, foi notada.

Após marcar o primeiro golo na competição, Lionel Messi ficou visivelmente emocionado, justificando depois com “dias difíceis e complicados”.

Poucos dias depois do sucedido, a família do craque argentino emitiu um comunicado onde informaram que Jorge estaria “sob acompanhamento médico, a recuperar e a evoluir favoravelmente dentro do quadro que apresenta”.