Morreu James Burrows, mestre das sitcoms e figura histórica da televisão norte-americana. Tinha 85 anos

O nome do realizador ficará inevitavelmente ligado a “Friends", por estar envolvido desde os primeiros momentos da série.

James Burrows, um dos realizadores mais influentes da história da televisão norte-americana e uma das figuras decisivas no sucesso de sitcoms como “Friends”, “Cheers”, “Frasier” e “Will & Grace”, morreu aos 85 anos.

A informação foi confirmada pelo seu advogado, Tom Hoberman, à CBS News.

A sua família, em comunicado à revista People, citado pela BBC, afirmou: "Celebramos a vida extraordinária e o legado duradouro de James 'Jimmy' Burrows, que faleceu hoje em paz, rodeado pela sua amada família." A causa da morte não foi divulgada.

Embora o seu nome não fosse tão conhecido do grande público quanto o dos atores das séries que dirigiu, James Burrows deixou uma marca profunda na televisão. Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, dirigiu mais de mil episódios e ajudou a moldar o formato moderno das sitcoms, tornando-se uma referência para várias gerações de realizadores e argumentistas.

O homem por trás de ‘Friends’

Para milhões de espectadores em todo o mundo, o nome de James Burrows ficará inevitavelmente ligado a “Friends”. O realizador esteve envolvido desde os primeiros momentos da série e dirigiu vários episódios da temporada inaugural, incluindo o episódio de estreia que apresentou Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe ao mundo.

O seu contributo foi determinante para definir o ritmo, a dinâmica e o tom que acabariam por transformar a série num dos maiores fenómenos da televisão.

Uma carreira recheada de sucessos

Nascido em Los Angeles, a 30 de dezembro de 1940, Burrows iniciou a carreira televisiva na década de 1970 e rapidamente se tornou um especialista em comédia. Trabalhou em produções como “The Mary Tyler Moore Show”, “Taxi”, “Cheers”, “Frasier”, “Will & Grace”, “The Big Bang Theory” e “Two and a Half Men”, entre outras.

Ao longo da carreira, James Burrows conquistou 11 prémios Emmy e recebeu dezenas de nomeações, tornando-se um dos realizadores mais premiados da televisão. Em 2015 recebeu o prémio de carreira do Directors Guild of America e, um ano depois, foi homenageado num especial televisivo que reuniu algumas das maiores estrelas com quem trabalhou ao longo dos anos.