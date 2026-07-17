Morreu Brenda Fricker, a inesquecível "senhora dos pombos" de "Sozinho em Casa 2"

A informação foi anunciada pelo seu agente, Phil Belfield, sem revelar mais detalhes.

A atriz irlandesa Brenda Fricker, conhecida como a “senhora dos pombos” no filme “Sozinho em Casa 2”, morreu esta sexta-feira aos 81 anos. A informação foi anunciada pelo seu agente, Phil Belfield, sem revelar mais detalhes.

“Nunca mais veremos alguém como ela e o mundo fica mais pobre com a sua ausência. Foi uma honra conhecê-la, trabalhar com ela e irá ocupar sempre um lugar no meu coração e no coração de tantos fãs de cinema e televisão no mundo todo", pode ler-se no comunicado do agente, citado pela BBC.

Quem foi Brenda Fricker?

Nascida em Dublin, a 17 de fevereiro de 1945, Brenda Fricker começou no teatro e na televisão, com destaque para participações em “Coronation Street” e “Play for Today”.

A atriz venceu o Óscar de Melhor Atriz Secundária em 1990 pelo papel de mãe de Christy Brown, no filme “My Left Foot” (“O Meu Pé Esquerdo”, em português).

Após inúmeros papéis internacionais entre cinema e televisão, Brenda Fricker ficou conhecida como a “senhora dos pombos” no filme “Sozinho em Casa 2”, em 1992.

Participou ainda em produções como “Veronica Guerin”, na adaptação do romance “Holding” e na série britânica “Casualty”, onde interpretou a enfermeira Megan Roach entre 1986 e 2010.

No ano passado, a atriz publicou uma autobiografia, “She Died Young”, onde revelou ter sofrido episódios de abuso durante a infância.