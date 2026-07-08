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Morreu Benedito Ruy Barbosa, o "génio" das telenovelas brasileiras

Foi jornalista, escritor, dramaturgo e autor de telenovelas, com êxitos emblemáticos, como “Os Imigrantes” e “Terra Nostra”, exibidas em Portugal no final dos anos 90. 
Redação
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Morreu Benedito Ruy Barbosa, o "génio" das telenovelas brasileiras
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Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

O dramaturgo brasileiro e considerado o “génio” das telenovelas, Benedito Ruy Barbosa, morreu esta terça-feira. Tinha 95 anos. 

A imprensa local informa que a causa da morte terá sido complicações com uma insuficiência renal crónica, sem revelar mais pormenores.

Benedito Ruy Barbosa nasceu no dia 17 de abril de 1931, no município de Gália, em São Paulo. Era casado com Marilene Barbosa, atriz brasileira, que morreu em 2014, vítima de cancro.

Foi jornalista, escritor, dramaturgo e autor de telenovelas, com êxitos emblemáticos, como “Os Imigrantes” e “Terra Nostra”, exibidas em Portugal no final dos anos 90. 

Criou ainda “Pantanal”, “Renascer”, “O Rei do Gado” e “Esperança”, telenovelas que colocam no centro da representação o interior do Brasil, até então pouco representado.

Temas

Benedito Ruy Barbosa
Brasil
Luto
Óbito
São Paulo

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