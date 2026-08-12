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Morreu aos 97 anos Zhu Rongji, antigo primeiro-ministro e figura-chave da economia chinesa

Zhu liderou o Governo entre 1998 e 2003. Durante esse período, conduziu importantes reformas económicas e financeiras num momento decisivo para o país.
SOL/Lusa
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Morreu aos 97 anos Zhu Rongji, antigo primeiro-ministro e figura-chave da economia chinesa

Jogador nigeriano desmaia em campo, é dado como morto... mas volta a dar sinais de vida na morgue

O antigo primeiro-ministro chinês Zhu Rongji, considerado um dos artífices do crescimento económico da China, morreu hoje, em Pequim, aos 97 anos, noticiou a agência oficial Xinhua.

Zhu foi primeiro-ministro de 1998 a 2003, sob a presidência de Jiang Zemin, e liderou reformas do sistema fiscal e financeiro e das empresas estatais numa etapa chave da transição da China para uma economia de mercado.

O antigo dirigente estava doente e morreu ao fim da manhã (hora local), de acordo com um obituário publicado conjuntamente pelo Comité Central do Partido Comunista Chinês (PCC), pelo Governo e por outros órgãos estatais.

Temas

Zhu Rongji
Primeiro-Ministro da China
Reformas económicas

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