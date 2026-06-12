Morreu a princesa Bajrakitiyabha da Tailândia. Herdeira da família real estava internada há mais de três anos

A princesa Bajrakitiyabha Mahidol, filha mais velha do rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, morreu aos 47 anos, anunciou esta sexta-feira o Gabinete da Casa Real tailandesa.
A princesa encontrava-se internada num hospital de Banguecoque há mais de três anos, depois de ter ficado inconsciente na sequência de uma doença que sofreu em dezembro de 2022.
Segundo o comunicado oficial divulgado pela Casa Real, Bajrakitiyabha morreu na noite de quinta-feira.
Uma das figuras mais conhecidas da família real
Advogada de formação, Bajrakitiyabha era uma das personalidades mais ativas da monarquia tailandesa e assumiu ao longo dos anos diversas funções ligadas à área da justiça e dos direitos das mulheres.
A princesa ganhou particular notoriedade através do projeto Kamlangjai, também conhecido internacionalmente como "Inspire", uma iniciativa dedicada ao apoio e reintegração de mulheres reclusas antes da sua libertação.
O programa procurava facilitar a transição para a vida em liberdade e promover melhores condições de reinserção social para antigas detidas.
Internamento prolongado desde 2022
A filha mais velha do monarca tailandês estava afastada da vida pública desde dezembro de 2022, altura em que sofreu um colapso provocado por uma doença e foi hospitalizada.
Desde então, permaneceu sob cuidados médicos permanentes num hospital da capital tailandesa.
A morte da princesa representa uma perda significativa para a família real e para várias iniciativas sociais e jurídicas às quais esteve ligada durante grande parte da sua vida pública.
Quem era Bajrakitiyabha
Nascida a 7 de dezembro de 1978, Bajrakitiyabha era a primeira filha do atual rei da Tailândia e desenvolveu uma carreira marcada pela ligação ao direito, à diplomacia e ao serviço público.
Ao longo dos anos, participou em projetos relacionados com a reforma da justiça, os direitos humanos e a proteção de grupos vulneráveis, tornando-se uma das figuras mais respeitadas da família real tailandesa.
A Casa Real não divulgou, para já, mais detalhes sobre as cerimónias fúnebres.