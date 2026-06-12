Morreu a princesa Bajrakitiyabha da Tailândia. Herdeira da família real estava internada há mais de três anos

Filha mais velha do rei Maha Vajiralongkorn perdeu a consciência em 2022. Tinha 47 anos e destacou-se pelo trabalho na área da justiça e da reinserção social.

A princesa Bajrakitiyabha Mahidol, filha mais velha do rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, morreu aos 47 anos, anunciou esta sexta-feira o Gabinete da Casa Real tailandesa.

A princesa encontrava-se internada num hospital de Banguecoque há mais de três anos, depois de ter ficado inconsciente na sequência de uma doença que sofreu em dezembro de 2022.

Segundo o comunicado oficial divulgado pela Casa Real, Bajrakitiyabha morreu na noite de quinta-feira.

Uma das figuras mais conhecidas da família real

Advogada de formação, Bajrakitiyabha era uma das personalidades mais ativas da monarquia tailandesa e assumiu ao longo dos anos diversas funções ligadas à área da justiça e dos direitos das mulheres.

A princesa ganhou particular notoriedade através do projeto Kamlangjai, também conhecido internacionalmente como "Inspire", uma iniciativa dedicada ao apoio e reintegração de mulheres reclusas antes da sua libertação.

O programa procurava facilitar a transição para a vida em liberdade e promover melhores condições de reinserção social para antigas detidas.

Internamento prolongado desde 2022

A filha mais velha do monarca tailandês estava afastada da vida pública desde dezembro de 2022, altura em que sofreu um colapso provocado por uma doença e foi hospitalizada.

Desde então, permaneceu sob cuidados médicos permanentes num hospital da capital tailandesa.

A morte da princesa representa uma perda significativa para a família real e para várias iniciativas sociais e jurídicas às quais esteve ligada durante grande parte da sua vida pública.

Quem era Bajrakitiyabha

Nascida a 7 de dezembro de 1978, Bajrakitiyabha era a primeira filha do atual rei da Tailândia e desenvolveu uma carreira marcada pela ligação ao direito, à diplomacia e ao serviço público.

Ao longo dos anos, participou em projetos relacionados com a reforma da justiça, os direitos humanos e a proteção de grupos vulneráveis, tornando-se uma das figuras mais respeitadas da família real tailandesa.

A Casa Real não divulgou, para já, mais detalhes sobre as cerimónias fúnebres.