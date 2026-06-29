Morreu a atriz Penelope Keith, um dos grandes nomes da comédia britânica, aos 86 anos

Penelope Keith, conhecida pelos papéis clássicos em séries britânicas dos anos 70, como "The Good Life" e "To the Manor Born", morreu esta segunda-feira aos 86 anos.
A notícia foi avançada pela família, num comunicado citado pela BBC, onde informavam que a atriz tinha "morrido pacificamente enquanto vivia com cancro na sua casa, em Surrey", no Reino Unido, onde viveu durante mais de 50 anos. "A família agradece pelo cuidado e apoio que recebeu durante os seus tratamentos e pede que a sua privacidade seja respeitada neste momento", escrevem ainda.
Penelope Keith ficou conhecida sobretudo após interpretar Margo Leadbetter, a vizinha da série "The Good Life", exibida pela BBC em 1975. Considerada um dos maiores clássicos da comédia britânica, proporcionou-lhe o prémio Bafta de melhor atriz em 1977.
As homenagens já feitas à atriz descrevem-na como um "génio". Felicity Kendal, a sua co-protagonista em "The Good Life" afirma que foi um "prazer conhecer e trabalhar" com a atriz.