quarta-feira, 19 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Morre Glória Menezes, uma das grandes estrelas da televisão brasileira. Atriz tinha 91 anos

Glória Menezes deixa mais de seis décadas dedicadas ao teatro, à televisão e ao cinema, com mais de 40 novelas na TV Globo e algumas das personagens mais marcantes da dramaturgia brasileira.
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Morre Glória Menezes, uma das grandes estrelas da televisão brasileira. Atriz tinha 91 anos
Redes sociais

Tentou violar a própria avó e esfaqueou-a de seguida: homem de 32 anos detido em Portalegre

A atriz Glória Menezes, uma das mais célebres da televisão brasileira, morreu hoje aos 91 anos, de causas naturais, na sua casa no Rio de Janeiro, informou a sua assessoria de imprensa.

Nascida na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1934, Nilcedes Soares Guimarães abraçou o nome artístico Glória Menezes em mais de seis décadas de carreira, com passagens pelo teatro, televisão e cinema.

A história da atriz cruza-se com clássicos das telenovelas brasileiras, tendo protagonizado "Irmãos Coragem" (1970), "O Homem que Deve Morrer" (1971), "Cavalo de Aço" (1973) e "Pai Herói" (1979).

Nas décadas de 1980 e 1990 atuou em "Guerra dos Sexos", "Brega & Chique", "Rainha da Sucata", "Deus nos Acuda", "A Próxima Vítima" e "Torre de Babel".

Gloria Menezes também contracenou em fenómenos de audiência da televisão brasileira, como "Porto dos Milagres" (2001), "O Beijo do Vampiro» (2002), "Senhora do Destino" (2004), "A Favorita" (2008) e "Totalmente Demais" (2015).

Em "Rainha da Sucata" (1990), a atriz deu vida à personagem Laurinha Figueroa, uma mulher rica e arrogante, considerada uma das vilãs mais marcantes das telenovelas brasileiras.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Ministério da Cultura (MC) brasileiro reagiu à morte da atriz, salientando que "marcou diferentes gerações ao longo de mais de seis décadas de carreira, com personagens de destaque na televisão e trabalhos no teatro e no cinema".

"Com uma carreira que atravessou diferentes momentos da história da televisão, do teatro e do cinema no Brasil, Glória Menezes deixa um importante legado para a dramaturgia e para a memória cultural do país", frisou o MC em comunicado.

Com mais de 40 novelas na TV Globo no currículo, a atriz também teve a sua carreira entrelaçada com a do ator Tarcísio Meira, com quem esteve casada durante 59 anos, até a morte deste em 2021, aos 85 anos.

Glória e Tarcísio conheceram-se ainda no teatro e viriam a tornar-se um dos casais mais longevos e marcantes da dramaturgia brasileira, sendo os pais do também ator Tarcísio Filho, nascido em 1964.

No cinema, a atriz também atuou num dos clássicos do cinema brasileiro, «Pagador de Promessas» (1962), sendo a primeira e única longa-metragem do Brasil a receber a Palma de Ouro no Festival de Cannes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Glória Menezes
Óbito
Brasil
Rio de Janeiro
Representação

Leia também

Português de 20 anos morre esfaqueado em espreguiçadeira durante férias na Albânia. Há 11 detidos

O principal suspeito foi localizado escondido na bagageira de um carro e há ainda outros envolvidos procurados pelas autoridades.
Português de 20 anos morre esfaqueado em espreguiçadeira durante férias na Albânia. Há 11 detidos

Morre Glória Menezes, uma das grandes estrelas da televisão brasileira. Atriz tinha 91 anos

Glória Menezes deixa mais de seis décadas dedicadas ao teatro, à televisão e ao cinema, com mais de 40 novelas na TV Globo e algumas das personagens mais marcantes da dramaturgia brasileira.
Morre Glória Menezes, uma das grandes estrelas da televisão brasileira. Atriz tinha 91 anos

Meta enfrenta julgamento nos EUA por alegada dependência das redes sociais entre crianças

A Meta enfrenta nos EUA um processo movido por 29 procuradores-gerais estaduais, que acusam Instagram e Facebook de criarem funcionalidades que geram dependência em crianças e adolescentes. A empresa é também acusada de violar a lei de proteção da privacidade infantil.
Meta enfrenta julgamento nos EUA por alegada dependência das redes sociais entre crianças

Mais vistos

Destaques