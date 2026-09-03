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Morre aos 92 anos Gloria Steinem, figura histórica do feminismo

A escritora e jornalista norte-americana, uma das figuras mais influentes do feminismo, morreu em casa, em Nova Iorque. A causa da morte não foi divulgada. Steinem dedicou décadas à luta pela igualdade e pelos direitos das mulheres.
SOL/Lusa
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Morre aos 92 anos Gloria Steinem, figura histórica do feminismo
AP

Gracindo Jr. Morreu uma das caras mais conhecidas das novelas brasileiras em Portugal

A escritora e jornalista norte-americana Gloria Steinem, ativista do feminismo, morreu aos 92 anos, anunciou hoje a Fundação Gloria nas redes sociais.

"Gloria Steinem morreu ontem [quarta-feira] pacificamente em casa, em Nova Iorque, rodeada pelos seus entes queridos", indicou em comunicado a Fundação Gloria, sem especificar a causa da morte, mas elogiando "quase 100 anos (...) bem plenos" e dedicados "à luta pela igualdade até ao fim".

"O maior dom de Gloria era a capacidade de ouvir os outros, de os fazer sentir compreendidos e ouvidos. As suas palavras, ações e exemplo deram às pessoas a liberdade de serem elas próprias. Gloria viveu fiel ao seu espírito independente, sempre curiosa e com um grande sentido de humor", acrescentou.

Steinem nasceu a 25 de março de 1934 e, devido às frequentes mudanças da família pelos Estados Unidos, não frequentou a escola regularmente até aos 11 anos.

Estudou Ciências Políticas no Smith College, uma área de estudo pouco comum para as mulheres. Depois de se formar, fez um aborto ilegal.

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Trabalhou como diretora do Serviço de Investigação Independente, uma organização financiada pela agência de informações norte-americana CIA, mas cedo se dedicou ao jornalismo, escrevendo para a revista Esquire sobre temas que afetavam as mulheres.

Na década de 1960, contribuiu também para o programa de rádio Huntington Hartford Show e infiltrou-se no Playboy Club, em Nova Iorque, como coelhinha da Playboy para expor as condições em que aquelas mulheres viviam.

Foi membro fundador da revista New York Magazine em 1968 e, após a cobertura de um evento sobre o aborto, cunhou o conceito de "liberdade reprodutiva", ou seja, a liberdade de ter filhos ou não.

Juntamente com outras feministas como Bella Abzug e Betty Friedan, criou o Women's National Political Caucus e, na década de 1970, cofundou a primeira revista feminista, "Ms.".

A mensagem no seu perfil indicava que Steinem "passou os seus últimos anos a fazer as duas coisas que mais gostava: partilhar com os outros e escrever".

A escritora, que sofreu de cancro da mama na década de 1980, ganhou o Prémio Princesa das Astúrias de Comunicação e Humanidades em Espanha, em 2021.

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