Morre aos 87 anos Bob Mackie, lenda da moda que vestiu Cher e Marilyn Monroe

O estilista norte-americano morreu esta segunda-feira na Califórnia. Ficou conhecido por criar alguns dos visuais mais icónicos de Cher e por vestir estrelas como Marilyn Monroe, Diana Ross, Tina Turner e Elton John.

Bob Mackie, um dos nomes mais influentes da história do figurino de Hollywood, morreu esta segunda-feira, aos 87 anos.

A morte foi anunciada através das redes sociais oficiais do designer. Mais tarde, o seu representante confirmou à revista People que Mackie morreu de pneumonia, às 10h40, em Palm Springs, na Califórnia.

"É com o coração apertado que partilhamos hoje a notícia do falecimento do Sr. Bob Mackie. Viveu os seus 87 anos intensamente, realizando o sonho de ser estilista e figurinista, que era tudo o que sempre quis fazer. O seu génio e os seus designs extraordinários viverão para sempre, continuando a trazer beleza a este mundo.", pode ler-se na descrição.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Mackie transformou lantejoulas, pedras, plumas e tecidos brilhantes numa verdadeira assinatura. Entre as muitas estrelas que vestiu estão Cher, Carol Burnett, Diana Ross, Tina Turner, Elton John, Madonna, Barbra Streisand, Liza Minnelli e Bette Midler.

A parceria que mudou a imagem de Cher

Foi, contudo, a ligação profissional a Cher que se tornou numa das relações mais marcantes da carreira de Mackie.

Conheceram-se quando Cher participou no programa de Carol Burnett, em 1967. A colaboração prolongou-se durante décadas e deu origem a alguns dos visuais mais reconhecidos da cantora.

Mackie começou a criar os figurinos de Cher para o programa “The Sonny & Cher Comedy Hour”, no início dos anos 1970, e continuou a trabalhar com a artista em diferentes fases da sua carreira.

Entre os visuais mais célebres está o conjunto usado por Cher na cerimónia dos Óscares de 1986, composto por calças pretas, botas altas, um top de rede e um elaborado adereço de penas na cabeça. O designer também esteve por trás do visual provocador usado pela cantora no videoclipe de “If I Could Turn Back Time”, em 1989.

Após a notícia da morte, Cher prestou homenagem ao amigo e colaborador de longa data, recordando-o nas redes sociais.

"O meu querido Bob subiu ao céu. Conhecendo-o, ele vai levar lantejoulas, missangas e o seu bloco de esboços.", pode ler-se na publicação.

Da televisão à história da cultura pop

Mackie ganhou notoriedade sobretudo através da televisão. Foi responsável pelos figurinos de “The Carol Burnett Show”, onde ajudou a construir a identidade visual do programa durante os seus 11 anos de emissão.

Um dos seus trabalhos mais conhecidos para Carol Burnett foi o vestido inspirado em “E Tudo o Vento Levou”, criado para uma paródia do filme. A peça, acompanhada por uma vara de cortina e uma sanefa usada como chapéu, tornou-se uma das imagens mais famosas da carreira do designer e está atualmente preservada no Museu Nacional de História Americana do Instituto Smithsonian, em Washington.

Mackie também esteve ligado a um dos vestidos mais famosos da história da cultura pop. No início da carreira, enquanto trabalhava com o designer Jean Louis, desenhou o vestido usado por Marilyn Monroe na célebre atuação em que cantou “Happy Birthday” ao então Presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, em 1962.

Nove Emmys, um Tony e três nomeações para os Óscares

O impacto de Mackie foi reconhecido várias vezes pela indústria do entretenimento.

O designer venceu nove prémios Emmy e um Tony, este último pelo trabalho no musical “The Cher Show”. Foi também nomeado três vezes para os Óscares na categoria de Melhor Guarda-Roupa. Em 2002, entrou para o Television Hall of Fame.

A sua influência não ficou limitada ao cinema, à televisão e aos palcos. Mackie também criou roupas para a Barbie, ajudando a transformar a boneca da Mattel numa referência de moda entre colecionadores.